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Why Taiwan Overtaken India Share Market With Low Gdp And Population

भारत से 91 गुना छोटा है ये देश, GDP के मामले में भी फिसड्डी, जानें फिर शेयर मार्केट में कैसे निकला आगे

Taiwan Share Market: ताइवान का शेयर मार्केट करीब 4.95 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का हो गया है. जबकि, भारत का शेयर बाजार लगातार गिरावटों के कुछ सिलसिलों की वजह से 4.92 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ?

ताइवान के बेंचमार्क इंडेक्स में TSMC की हिस्सेदारी लगभग 42% तक पहुंच चुकी है. (AI जेनरेटेड इमेज)

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है, तो भारत का जिक्र जरूर होता है. भारत अब टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है. लेकिन, एक छोटे से देश ने शेयर मार्केट की दुनिया में ऐसा उलटफेर कर दिया है, जिससे उसकी तुलना भारत से की जा रही है. इस देश का नाम है ताइवान. इसने भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बनने का मुकाम हासिल कर लिया है.

Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान के शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन करीब 4.95 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. भारत का शेयर बाजार 4.92 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया. इस तरह अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद ताइवान पांचवें स्थान पर पहुंच गया.

कैसे हुआ ये कमाल?

ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ग्लोबल दौड़ ने TSMC को ऐसा बूस्ट दिया कि अकेले इसी कंपनी ने ताइवान के पूरे बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

बेंचमार्क इंडेक्स में 42% तक हुई TSMC की हिस्सेदारी

आज ताइवान के बेंचमार्क इंडेक्स में TSMC की हिस्सेदारी लगभग 42% तक पहुंच चुकी है. यानी ताइवान का स्टॉक मार्केट काफी हद तक एक ही कंपनी की ताकत पर दौड़ रहा है. ताइवान की सरकार ने भी हाल में नियमों में बदलाव कर घरेलू फंड्स को एक ही कंपनी में ज्यादा निवेश की परमिशन दी. नए नियमों के तहत फंड्स अब अपनी कुल संपत्ति का 25% तक किसी एक बड़ी कंपनी में लगा सकते हैं. वहीं, रेटिंग एजेंसी JPMorgan का अनुमान है कि इससे ताइवान के बाजार में 6 अरब डॉलर से ज्यादा का नया निवेश आ सकता है.

हाई-परफॉर्मेंस चिप्स बनाती है TSMC

AI बूम के चलते दुनियाभर में हाई-एंड सेमीकंडक्टर और चिप्स की मांग बढ़ी है. ChatGPT, AI डेटा सेंटर, एडवांस सर्वर और स्मार्ट डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर हाई-परफॉर्मेंस चिप्स TSMC बनाती है. यही वजह है कि 2026 में कंपनी के शेयर करीब 49% तक उछल गए.

कितनी है ताइवान की आबादी?

भारत क्षेत्रफल में ताइवान से लगभग 91 गुना बड़ा है. आबादी के मामले में करीब 60 गुना बड़ा है. भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है. 142 करोड़ आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है. दूसरी ओर, ताइवान की आबादी लगभग 2.35 करोड़ है. यहां का क्षेत्रफल लगभग 36,197 वर्ग किलोमीटर है.

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जनसंख्या घनत्व में ताइवान आगे

भले ही भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन ताइवान का आकार छोटा होने के कारण वहां का जनसंख्या घनत्व भारत से काफी ज्यादा है. वहां प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत के मुकाबले लगभग 222 लोग ज्यादा रहते हैं.

ताइवान से 425% बड़ी है भारत की GDP

अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो भारत बहुत आगे है. भारत की इकोनॉमी ताइवान से 425 फीसदी बड़ी है. हालांकि, अगर दोनों देशों की आबादी के अनुपात को देखें, तो ताइवान की प्रति व्यक्ति GDP भारत से काफी अधिक बैठती है. इसकी वजह ताइवान की कम आबादी और बेहतर आर्थिक तरक्की है.

ताइवान और चीन में कैसी दुश्मनी?

चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी की जड़ 1949 के सिविल वॉर में है. उस समय माओत्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि चियांग काई सेक की सरकार ताइवान चली गई. तब से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग और लोकतांत्रिक शासन वाला क्षेत्र मानता है. चीन की One China Policy के तहत वह ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता. दूसरी तरफ ताइवान की अपनी सरकार, सेना, मुद्रा और चुनावी व्यवस्था है. अमेरिका और पश्चिमी देश ताइवान को समर्थन देते हैं, जिससे यह विवाद वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है.