Beggar Gifts Moped to His Wife: लोग अपनों को खुश और सुरक्षित रखने के लिए किस हद तक जाते हैं, इसे सीमाओं में नहीं बांधा नहीं जा सकता है. इसी तरह का उदाहरण एक भिखारी ने पेश किया है. उसने अपनी पत्नी को करीब 90,000 रुपये की मोपेड भेंट की. यह घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा गांव की है, जहां संतोष साहू नाम के भिखारी ने अपनी पत्नी मुन्नी के लिए TVS XL 100 हैवी ड्यूटी खरीदी है. हालांकि, TVS XL 100 हैवी ड्यूटी की कीमत 45,561 रुपये (एक्स-शोरूम) है, मोपेड को विशेष रूप से विकलांग लोगों की जरूरतों के अनुकूल दो-अतिरिक्त पहियों के साथ अनुकूलित किया गया है. ताकि, इसे बेहतर संतुलन दिया जा सके और इसलिए इसकी कीमत अधिक है.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति बस स्टॉप, मंदिरों और मस्जिदों में और उसके आसपास के क्षेत्र में भीख मांगकर प्रतिदिन लगभग 300 से 400 रुपये कमाते हैं. मोपेड के लिए पैसा पिछले चार सालों में भीख मांगकर ही हासिल किया गया है.

#WATCH A beggar, Santosh Kumar Sahu buys a moped motorcycle worth Rs 90,000 for his wife Munni in Chhindwara, MP

Earlier, we had a tricycle. After my wife complained of backache, I got this vehicle for Rs 90,000. We can now go to Seoni, Itarsi, Bhopal, Indore, he says. pic.twitter.com/a72vKheSAB

