क्या जुलाई में 3 फीसदी बढ़ने वाला है DA? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कितनी हो जाएगी इन हैंड सैलरी

DA hike Update: अप्रैल के महंगाई आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. अगर अगले दो महीनों में महंगाई का रुझान इसी तरह बना रहता है, तो जून 2026 में DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच सकता है.

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केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से प्रभावी 2 फीसदी DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.

वित्त मंत्रालय 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर चुका है. इस फैसले के बाद अब बेसिक सैलरी पर मिलने वाला DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है. लेकिन, महंगाई के नए आंकड़ों ने DA का कैल्कुलेशन भी बदल दिया है. अप्रैल 2026 के ताजा महंगाई आंकड़ों ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया है कि इस बार DA में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को 60 फीसदी के बजाय 63 फीसदी DA मिलेगा. हालांकि, अंतिम फैसला मई और जून 2026 के महंगाई आंकड़ों के बाद ही होगा.

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2026 में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है. श्रम ब्यूरो की ओर से जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के मुताबिक, अप्रैल 2026 में इंडेक्स बढ़कर 149.9 पॉइंट पर पहुंच गया. ये मार्च 2026 में 149.1 था. इसी दौरान महंगाई दर 4.27 फीसदी से बढ़कर 4.46 फीसदी हो गई. यही आंकड़े DA बढ़ोतरी का आधार बनते हैं.

DA कैल्कुलेशन में AICPI-IW क्यों है अहम?

केंद्र सरकार कर्मचारियों के DA का कैल्कुलेशन 12 महीनों के औसत AICPI-IW डेटा के आधार पर करती है. जून 2026 में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औसत महंगाई आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. इसलिए अप्रैल के आंकड़े बढ़ोतरी की दिशा का संकेत तो देते हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर मई और जून के डेटा के बाद ही साफ होगी.

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फिलहाल कितना है DA?

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से प्रभावी 2 फीसदी DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR बढ़कर 60 फीसदी हो गया है.

12 महीने का औसत क्या कहता है?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 से अप्रैल 2026 तक के AICPI-IW आंकड़ों का औसत 147.51 रहा है. इस दौरान इंडेक्स लगातार बढ़ा है. अप्रैल 2026 में यह 149.9 के स्तर तक पहुंच गया. यही बढ़ता हुआ ट्रेंड कर्मचारियों को 3 फीसदी DA बढ़ोतरी की उम्मीद दे रहा है.

कैसे निकाला जाता है DA?

DA का कैल्कुलेशन एक तय फॉर्मूले से होता है. इसके लिए पहले 2016 बेस ईयर वाले AICPI-IW आंकड़ों को 2001 बेस ईयर के बराबर लाने के लिए 2.88 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है. इसके बाद निर्धारित फॉर्मूले के जरिए DA पर्सेंटेज निकाला जाता है.

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उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर DA का अनुमानित स्तर 62.51 फीसदी निकलता है. इसे राउंड ऑफ करके 63 फीसदी माना जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 60 फीसदी के मुकाबले 3 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है.

कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?

कैल्कुलेशन के मुताबिक, अगर किसी लेवल-5 कर्मचारी का बेसिक वेतन 29,200 रुपये है, तो 3 फीसदी DA बढ़ने पर उसकी मंथली इनकम में लगभग 876 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी मौजूदा DA के मुकाबले हर महीने अतिरिक्त रकम मिलेगी.

अभी करना होगा इंतजार

हालांकि, अप्रैल के आंकड़े 3 फीसदी DA बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम नहीं माना जा सकता. मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े आने के बाद ही वास्तविक DA प्रतिशत तय होगा. इसके बाद केंद्र सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी.

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