मुंबई: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर इस तरह की खबर वायरल होती है कि भारतीय करेंसी पर छपी तस्वीर बदली जा सकती है. नोटों से महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की तस्वीर हटाई जा सकती है. ये खबर कैसे फैलती है. और इसमें कितनी सच्चाई होती है, ये खुद आरबीआई ने बताया है. आरबीआई (RBI) ने प्रस्ताव को लेकर भी बयान दिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी के चित्र को बदला जा सकता है. ये भी कहा जा रहा है कि तस्वीर को अन्य लोगों के साथ बदलकर मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों में बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. बैंक ने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. और बैंक इस तरह का कोई भी कदम उठाने नहीं जा रहा है.''

Also Read - Sidhu MooseWala के पिता ने सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों का किया खंडन, बोले- चुनाव लड़ने का इरादा नहीं

पिछले दिनों कुछ खबरों में बताया गया था कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई कुछ मूल्यवर्ग के बैंक नोटों पर रवींद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम सहित अन्य प्रमुख भारतीयों के चित्रों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं. अक्सर ही सोशल मीडिया पर इस तरह बातें होती हैं. अब इन बातों और अफवाहों का आरबीआई ने खंडन किया है.

