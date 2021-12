WPI Inflation Increases: थोक मूल्य आधारित महंगाई (WPI) नवंबर में एक दशक के उच्च स्तर 14.23 फीसदी पर पहुंच गई. खनिज तेल, धातु, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल से शुरू होकर लगातार आठ महीने से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (WPI) दहाई अंक में बनी हुई है. इस साल अक्टूबर में महंगाई दर 12.54 फीसदी थी, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29 फीसदी थी.Also Read - Explained: क्या बढ़ती महंगाई से भारत की आर्थिक रिकवरी को होगा नुकसान?

The annual rate of inflation is 14.23% (Provisional) for the month of November as compared to 2.29% in November 2020: Ministry of Commerce & Industry

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि नवंबर 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर, मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है.

The high rate of inflation in November 2021 is primarily due to rise in prices of mineral oils, basic metals, crude petroleum & natural gas, chemicals & chemical products, food products etc. as compared to corresponding month of the previous year: Ministry of Commerce & Industry

