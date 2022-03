WPI INFLATION: सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत में थोक महंगाई (WPI INFLATION) फरवरी में बढ़कर 13.11% हो गई. दिसंबर 2021 में बढ़कर 13.56% हो जाने के बाद जनवरी 2022 में यह घटकर 12.96% पर पहुंच गई थी.Also Read - RUSSIA-UKRAINE CRISIS: GDP में स्टैगफ्लेशन और शेयर बाजार में गिरावट से भारत में धीमी पड़ सकती है विकास की रफ्तार

सरकार द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि फरवरी 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले साल के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, मूल धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों और गैर-खाद्य वस्तुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Also Read - RUSSIA - UKRAINE CRISIS: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं और सूरजमुखी तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय

