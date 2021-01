WPI Inflation: दिसंबर, 2020 में थोक मूल्य सूचकांक (Whole sale price Index) 1.22 फीसदी पर रही, जो नवंबर माह की तुलना में कमी को दर्शाता है. सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर, 2020 में थोक महंगाई दर 1.55 फीसदी पर थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर, 2019 में थोक मुद्रास्फीति 2.76 फीसद पर थी. खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी से दिसंबर, 2020 में थोक महंगाई दर में गिरावट देखी गई. Also Read - Retail Inflation: दिसंबर में महंगाई से मिली राहत, 4.59 फीसदी रही खुदरा महंगाई; नवंबर में 1.19 फीसदी रही IIP की ग्रोथ

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में WPI Food Index पर आधारित महंगाई दर 0.92 फीसद पर रह गई. इससे पहले नवंबर, 2020 में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 4.27 फीसद पर रही थी.

The rate of WPI (Wholesale Price Index) inflation stood at 1.22% for the month of December 2020 as compared to 1.55% in November 2020: Government of India

