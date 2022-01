चीनी फोन विनिर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) पर 653 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगा है. सरकार ने Xiaomi की भारतीय इकाई को आयात शुल्क की कथित चोरी को लेकर 653 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है. एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि Xiaomi India को उसके परिसरों में तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने जांच के दौरान पाया था कि शाओमी इंडिया (Xiaomi India) और उसके अनुबंध वाली विनिर्माता कंपनियां द्वारा आयात किए गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थी, जो सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन है.Also Read - खुशखबरी! स्मार्टफोन के बाद अब Xiaomi बनाएगी इलेक्ट्रिक कार, यहां जानिए पूरी डिटेल

Three show cause notices issued to Xiaomi Technology India for demand & recovery of duty amounting to Rs 653 cr for the period 01.04.2017 to 30.06.2020, under the provisions of the Customs Act, 1962: Ministry of Finance

