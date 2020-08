Xiaomi’s Mi TV Stick launched in India, know what is the price and when will the sale start: चीनी स्मार्टफोन निर्माण कंपनी शाओमी (Xiaomi) ने अपने Mi टीवी स्टिक (Xiaomi Mi TV Stick) को भारत में लॉन्च कर दिया है. कहा जाता है कि भारतीय मार्केट में इसकी टक्कर Amazon Fire TV Stick से होगी. Mi टीवी स्टिक की मदद से यूजर अपने आम टीवी पर Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Netflix और अन्य कंटेंट सर्विस को स्ट्रीम कर पाएंगे.

यह एंड्राइड टीवी 9 (Android TV 9) पर बेस्ड है और इसकी मदद से यूजर्स गूगल प्ले स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं. यह टीवी से एचडीएमआई पोर्ट के जरिए जुड़ सकता है और आम टीवी को स्मार्ट टीवी बना देगा. बता दें कि इससे पहले भी Xiaomi ने भारतीय मार्केट में स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च की थी. इससे पहले Mi Box 4K को लॉन्च किया गया था.

Mi TV Stick की भारत में क्या कीमत है? Mi TV Stick price in India

Mi TV Stick की भारत में कीमत 2,799 रुपये रखी गई है. Mi TV Stick की डिजाइन काफी हद तक Amazon Fire TV Stick की तरह ही है. यह केवल ब्लैक कलर वेरिएंट में आता है.

Mi TV Stick की भारत में सेल कब से शुरू होगी (Mi TV Stick sale in India)

Mi TV Stick की भारत में सेल 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस डिवाइस को आप Mi डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट और मी होम स्टोर्स में खरीद सकते हैं. मी पार्टनर स्टोर्स से भी इस प्रोडक्ट को खरीदा जा सकेगा.

Mi TV Stick का खास फीचर

Mi TV Stick में 1GB रैम के साथ 8GB स्टोरेज है. इसमें ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है. इसके अलावा इसमें डुअल बैंड वाईफाई, माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं.