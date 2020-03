नई दिल्ली: भारत सरकर शुक्रवार को येस बैंक के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया. मुख्य आर्थिक सलाहकार Chief Economic Advisor कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम krishnamurthy Subramanian ने कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित है और बैंक के पुनर्गठन के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. रिजर्व बैंक के गुरुवार को येस बैंक पर रोक लगाने और निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग करने के एक दिन बाद सुब्रहमण्यम ने यह बात कही है.

बता दें कि रिजर्व बैंक ने येस बैंक के ग्राहकों पर भी महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद सुब्रमण्यम ने नई दिल्‍ली में मीडियाकर्मियों से कहा, रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है. सभी जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित है.

