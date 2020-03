मुंबई: यस बैंक (Yes Bank) के गिरफ्तार संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की बेटी रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर हिरासत में ले लिया गया. डूईट अर्बन वेंचर्स इंडिया प्रा. लि. की निदेशक रोशनी लंदन के लिए उड़ान पकड़ने की तैयारी में थी. राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने की वजह से रोशनी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. रोशनी कपूर की कंपनी डीयूवीआईपीएल ईडी की जांच के रडार पर है. ईडी ने दीवान हाउसिंग धन शोधन मामले में उनके पिता राणा कपूर को रविवार सुबह गिरफ्तार किया. राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है.

Earlier, Enforcement Directorate (ED) had issued lookout notice against #YesBank founder Rana Kapoor and his family including his wife Bindu Kapoor, daughters Rakhee Kapoor Tandon, Radha Kapoor and Roshni Kapoor. https://t.co/EV84LX0mYp

