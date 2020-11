Become a millionaire with 1 rupee Note: सेविंग्स का शौक तो हर किसी को होता है. लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स पर विशेष ध्यान देते हैं. लेकिन, कुछ लोगों को कुछ अलग तरह के शौक होते हैं, जैसे किसी खास तरह के सिक्के और नोट कलेक्ट करने का. तो अगर आपको भी नोट और सिक्के कलेक्ट करने का शौक है तो इस दिवाली (Diwali 2020) आप लखपति बन सकते हैं और वह भी सिर्फ एक नोट या सिक्के की बदौलत. जी हां, बस इसके लिए आपको जरूरत है एक 786 नंबर वाले सिक्के या नोट या फिर 1 रुपये के नोट की. Also Read - OMG: दुनिया का सबसे महंगा बैग, जिसे खरीदना है हर महिला का ख्वाब, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

यानी अगर आपके पास 1 रुपये का नोट या सिक्का, या फिर 786 सीरीज का नोट या सिक्का है तो आप इससे लखपति बन सकते हैं और यह कैसे होगा, ये आपको हम बताएंगे. आपके पास अगर ये खास तरह के नोट हैं तो आप आसानी से तीन लाख रुपए तक कमा सकते हैं. बस आपको इस खास नोट की फोटो एक वेबसाइट पर डालना होगा और इस नोट को बेचकर लाखों कमा सकते हैं.

इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ई-बे वेबसाइट पर जाना है और यहां अपने नोट पर ई-बोली लगवाइये और 3 लाख तक कमाइये. ई-बे पर इंडियन करेंसी वाले नोट की ई-बोली लगती है. इसमें कोई भी भाग ले सकता है और नोटों की बोली लगवा और लगा सकता है.

ई-बे पर 786 सीरीज वाले नोट पर 3 लाख तक की बोली लगती है. लेकिन, अगर आपके पास कोई नोट की गड्डी है और उसमें 786 नंबर का नोट नहीं है तो आप एक समान नंबर वाले नोट से भी कमाई कर सकते हैं. यानी आप कुछ खास तरह के नोटों से कमाई कर सकते हैं. बता दें, हाल ही में एक दस रुपए का नोट मिला, जिसमें अंकों की सीरीज समान थी. इन नोटों के बदले में बोली लगाने वाले ग्राहक को 3300 रुपये मिले.