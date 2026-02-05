Hindi Business Hindi

You Can Earn Money By Inviting Foreigners To Experience Indian Wedding All Detail

अपनी शादी के फंक्शन में बस कर लें ये एक काम, हर मेहमान कराएगा डॉलर में कमाई, जानें धांसू प्लान

भारतीय परिवार में अलग-अलग समुदायों और रस्मों-रिवाज में होने वाली शादियां देखने के लिए विदेशी बतौर मेहमान चार्ज भी करते हैं. ये उनके लिए एक तरह का रियलिटी शो देखने जैसा होता है.

भारत में शादी में शामिल होने के लिए प्रति विदेशी नागरिक 250 US डॉलर का पेमेंट करता है.

शादी किसी के भी जिंदगी का अहम पल होता है. पहले शादी बड़ी सिंपल तरीके से होती थी. अब शादियों में शो-शा (दिखावा) ज्यादा होने के कारण खर्च भी बढ़ गया है. शादी के लिए बजट कम पड़ने पर कुछ लोग मैरिज लोन भी लेते हैं. कई बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मैरिज लोन मुहैया कराती हैं. लेकिन, अगर हम आपसे कहे कि आप अपनी शादी से एक ही दिन में लाखों रुपये कमा सकते हैं. क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे?

ये सुनने में जरूर अटपटा लगेगा. आप सोचेंगे शादी की तैयारियों, वेन्यू, मेहमानों को खिलाने में तो पैसे खर्च होते हैं. दूसरी ओर, खुद की शादी में हम आपसे कमाई की बात कर रहे हैं. भला ये कैसे होगा? हमारी बात से आप भले ही हैरान हों, लेकिन ये एक सच है. आप अपनी शादी से कमाई कर सकते हैं. वो भी US डॉलर में.

अपनी शादी से कमाई करने के लिए क्या करना होगा?

इसके लिए आपको पूरे भारतीय रीति-रिवाजों के साथ शादी करनी होगी. सगाई से लेकर विदाई तक शादी के हर एक फंक्शन भारतीय रीति-रिवाज के मुताबिक होनी चाहिए. साथ में आपको एक और काम करना होगा. आपको एक वेबसाइट पर अपनी शादी रजिस्टर करनी होगी?

शादी को वेबसाइट पर रजिस्टर क्यों करना है?

दरअसल, विदेशी भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को काफी करीब से देखना पसंद करते हैं. वह भारत में होने वाली शादियों में आकर उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. हाल के समय में ऐसा ट्रेंड बन रहा है. भारतीय परिवार में अलग-अलग समुदायों और रस्मों-रिवाज में होने वाली शादियां देखने के लिए विदेशी बतौर मेहमान चार्ज भी करते हैं. ये उनके लिए एक तरह का रियलिटी शो देखने जैसा होता है.

कहां रजिस्टर करनी है अपनी शादी?

Joinmywedding.com नाम की एक वेबसाइट है. इसमें आपको अपनी शादी की डिटेल्स, वेन्यू, फंक्शन वगैरह शेयर करनी हैं. यहां आप फोटो शेयर कर सकते हैं और वीडियो भी. आप चाहें तो अपनी शादी को सोशल मीडिया पर लाइव करके उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं.

जेनरेट होगा टिकट

आपकी शादी देखने के लिए बकायदा टिकट भी जेनरेट होगा. इस वेबसाइट के जरिए विदेशी मेहमान आपकी शादी का टिकट खरीदकर हर फंक्शन अटैंड करने आएंगे. विदेशियों को खासकर इंडियन वेडिंग में आने का बहुत शौक होता है.

Add India.com as a Preferred Source

कितनी होगी कमाई?

भारत में शादी में शामिल होने के लिए प्रति विदेशी नागरिक 250 US डॉलर का पेमेंट करता है. इंडियन करेंसी में कंवर्ट करें, तो ये रकम कुछ 27000 पड़ती है. अभी 1 US डॉलर भारत के 90.47 रुपये के बराबर है. मान लो आपकी शादी देखने 10 विदेशी मेहमान जुड़ गए, तो आप अपनी ही शादी से 2 लाख 70 हजार रुपये कमा सकते हैं. मतलब शादी का बहुत सारा खर्चा इस कमाई से ही निकला जाएगा.

स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है ये वेबसाइट

joinMyWedding एक अनोखा ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है. ये विदेशी पर्यटकों को टिकट खरीदकर भारतीय शादियों में शामिल होने और उनकी संस्कृति का अनुभव करने की परमिशन देता है. साल 2015-2016 में हंगेरियन-ऑस्ट्रेलियाई मूल की ओरसी पार्कानी (Orsi Parkanyi) ने इसकी शुरुआत की थी. इस वेबसाइट को ‘शादियों का Airbnb’ भी कहा जाता है. इसमें विदेशी मेहमानों को पारंपरिक रस्मों, खाने-पीने और विदाई गीत का अनुभव मिलता है.

कैसे काम करती है वेबसाइट?

वेबसाइट के मुताबिक, भारत में 300 से ज्यादा तरह की शादियां होती हैं. उस हिसाब से देश में हर साल 11 लाख शादियां होती हैं. JoinMyWedding’उन कपल तक पहुंचती है, जो अपनी लव स्टोरी और शादी के फंक्शन विदेशियों के सामने पेश करना चाहते हैं. इस शादी में आपको एक ही बार में सभी विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का अनुभव मिलता है. जैसे- स्थानीय लोगों से मिलना, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना, भारतीय पोशाक पहनना, संगीत, माहौल, मनोरंजन, स्थानीय रीति-रिवाजों के बारे में सीखना वगैरह-वगैरह.

अगली बार आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार में शादी हो, तो इसे वेबसाइट पर जरूर रजिस्टर कराइएगा; ताकि विदेशी मेहमानों के जरिए कमाई कर सकें.