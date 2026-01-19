Hindi Business Hindi

You Can Get Fixed Deposit Type Rate Of Interest On Your Saving Account Auto Sweep Facility Check Details

सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD जितना ब्याज, बस करना होगा ये काम, समझ लें अपने काम की बात

Saving Account Auto Sweep Facility:ज्यादातर बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ऑटो स्वीप की सर्विस देते हैं, इसके जरिए कस्टमर सेविंग्स अकाउंट पर फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) जैसा ब्याज कमा सकते हैं.

सांकेतिक फोटो.

हममें से हर किसी का बैंक में कोई न कोई अकाउंट जरूर होता है. बैंक में सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं. सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर आमतौर पर 2.5% से 4% सालाना तक होती है. ब्याज कितना मिलेगा, ये आपके डिपॉजिट पर भी निर्भर करता है. हालांकि, सेविंग अकाउंट का एक ऐसा फीचर भी है; जिसके जरिए आप अपने अकाउंट पर फिक्स्ड डिपॉजिट जितना ब्याज पा सकते हैं. ज्यादातर बैंक सामान्य ग्राहकों को 7% सालाना की दर से FD पर ब्याज दे रहे हैं. लेकिन, सीनियर सिटीजन को कुछ बैंक और NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) 0.50% से 1% तक का अतिरिक्त ब्याज दे सकती हैं. यानी बुजुर्गों को उनके डिपॉजिट पर 7.50% से 8% प्रति वर्ष तक ब्याज मिल सकता है.

आइए जानते हैं क्या है सेविंग अकाउंट का ये फीचर? ये कैसे काम करता है? सेविंग अकाउंट पर FD जितना ब्याज पाने के लिए क्या करना होगा:-

ऑटो स्वीप सर्विस क्या है और ये कैसे काम करता है?

सेविंग अकाउंट का ऑटो स्वीप सर्विस एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत आपके सेविंग्स अकाउंट में एक निश्चित रकम से ज्यादा पैसे होने पर वह रकम ऑटोमेटिकली फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाती है. इसका मतलब है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करते रहें. जब रकम एक निश्चित लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो बैंक ऑटो स्वीप सर्विस के जरिए उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल देगा. इसपर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का ही ब्याज मिलेगा. आम तौर पर FD पर सेविंग अकाउंट का 3 गुना ब्याज मिलता है.

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए, आपके सेविंग अकाउंट में तय लिमिट 2.5 लाख है. अगर खाते में 4 लाख रुपये आ जाते हैं, तो 1.5 लाख रुपये अपने-आप FD में चले जाएंगे. जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और सेविंग बैलेंस कम होगा तो यह FD अपने-आप टूटकर रकम फिर से सेविंग अकाउंट में आ जाएगी. इससे आपको बेहतर ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर आप पैसा तुरंत निकाल भी सकते हैं. यहां FD तोड़ना नहीं पड़ता. ऐसे में पेनल्टी भी नहीं लगती.

ऑटो स्वीप सुविधा के फायदे

ऑटो स्वीप सुविधा से फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज से कहीं अधिक होता है. इस तरह आप अपने पैसे पर अधिक रिटर्न कमा सकते हैं. आपको हर बार फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है. यह काम ऑटोमैटिक होता है. आप किसी भी समय अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं.

क्या सभी सेविंग अकाउंट्स पर ऑटो स्वीप लागू हो सकता है?

यह सुविधा हर सेविंग अकाउंट पर अपने-आप लागू नहीं होती है. आमतौर पर यह ऑप्शन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNI), प्रीमियम या डिजिटल सेविंग अकाउंट्स में दिया जाता है. हालांकि, अब कई बैंक सामान्य सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी ऑटो स्वीप जैसी सुविधाएं देने लगे हैं. इसके लिए अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है या कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं.

SBI ने बढ़ा दी MOD स्कीम की लिमिट

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) ने अपने करोड़ों सेविंग अकाउंट होल्डर्स के फायदे के लिए ऑटो स्वीप सिस्टम में कुछ बदलाव किया है. SBI, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट यानी MOD नाम से ऑटो स्वीप सर्विस देता है. इसमें आपके सेविंग अकाउंट में पड़े एक्स्ट्रा पैसे को बैंक अपने-आप टर्म डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देता है. जरूरत पड़ने पर अगर सेविंग अकाउंट में पैसे कम पड़ जाएं, तो बैंक MOD से पैसा वापस आपके अकाउंट में डाल देता है. इसे रिवर्स स्वीप कहते हैं.

बैंक ने कितनी बढ़ाई लिमिट?

बैंक ने MOD की मिनिमम लिमिट को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है. यानी अब MOD बनने का प्रोसेस तभी शुरू होगा, जब अकाउंट में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा बैलेंस होगा. MOD पर इंटरेस्ट क्वॉर्टरली बेसिस पर चुकाया जाता है और ये कंपाउंड होता है. अगर आप MOD तोड़ते हैं यानी पैसा निकालते हैं, तो उतने समय की दर पर ब्याज दिया जाता है. उस पर थोड़ी पेनाल्टी लग सकती है. SBI के MOD स्कीम से सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर) को कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता.

ऑटो स्वीप सर्विस कैसे करें एक्टिव?

अलग-अलग बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इस सेवा को उपलब्ध कराते हैं. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए इस सुविधा को इंटरनेट बैंकिंग या YONO ऐप के जरिए एक्टिव कर सकते हैं. अन्य बैंकों में भी ऑटो स्वीप सुविधा एक्टिव करने का करीब-करीब यही प्रोसेस होता है.

क्या टैक्स लगेगा?

ऑटो स्वीप FD के कुछ मामलों में ब्याज टैक्सेबल होता है या पेनल्टी लग सकती है. इसमें आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. 40, 000 प्लस ब्याज पर आपको TDS देना होगा. इस तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है.इसलिए टैक्स बचाने के मकसद से निवेश करने वालों के लिए यह विकल्प ज्यादा आकर्षक नहीं है.

कितने साल के लिए FD कराने पर मिलेगा फायदा?

आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करानी चाहिए. 5 साल के लॉक-इन पीरिएड से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिलेगा. वहीं, FD में 5 साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है. आपको अपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता.