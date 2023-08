हर महीने मिलती है 1 लाख सैलरी, तो घर और कार की EMI चुकाने के बाद कैसे बचाएं 20 हजार रुपये, जानें- यहां

Hindi Business Hindi

Financial plan for savings: अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये महीने कमाता है तो सैलरी अकाउंट में आते ही दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए.

Financial Plan For Saving: बढ़ती महंगाई के बीच आजकल हर महीने 1 लाख रुपये महीने सैलरी (Rs 1 Lakh Per Month Salary) पाने वाले लोग भी परेशान से देखे जाते हैं. अपने बेहिसाब खर्चों (Unlimited Expenses) की वजह से बचत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर और कार दोनों लोन पर होते हैं जिसकी EMI हर महीने बैंक खाते से ऑटोमैटिकली डिडक्ट हो जाती है. ऐसे में लोगों के सामने एक समस्या हमेंशा बनी रहती है कि वे पैसे नहीं बचा पाते हैं.

आइए, यहां पर जानते हैं कि आप घर-कार खरीदने के लिए अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और 1 लाख रुपये हर महीने की सैलरी के साथ कैसे हर महीने 20,000 रुपये बचा (How To Save Rs 20,000 Per Month) भी सकते हैं?

सबसे पहले बजट बनाएं

अपने मासिक खर्चों की आउटलाइन तैयार करते हुए एक डीटेल्ड बजट बनाएं, जिसमें किराया, किराने का सामान, यूटिलिटीज, ट्रांपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट आदि शामिल हों.

कैसे खरीदें घर

आपके बजट के अनुकूल संपत्तियों के लिए रियल एस्टेट मार्केट पर रीसर्च करें. स्थान, साइझ और फैसिलिटीज जैसे फैक्टर्स पर विचार करें.

डाउन पेमेंट को कैलकुलेट करें

ज्यादा समय तक के लिए लोन और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स से बचने के लिए घर के कीमत का कम से कम 20% बचाने का टार्गेट बनाएं.

किफायती ब्याज दरों और मासिक किस्तों के साथ होम लोन सुरक्षित करें.

कैसे खरीदें कार

ऐसी कार चुनें जो आपके बजट में फिट बैठती हो. फ्यूल एफिशिएंसी, मेंटीनेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे फैक्टर्स पर विचार करें.

यह आपको तय करना है कि आप एडवांस पेमेंट करेंगे या कार का फाइनेंस कराएंगे. यदि फाइनेंस करा रहे हैं, तो ऐसी शर्तों पर लोन लें जो आपके अनुकूल हो.

जमा पूंजी

खर्चों का हिसाब-किताब करने के बाद हर महीने बचत के लिए 20,000 रुपये आवंटित करें.

इसके लिए जैसे ही आपकी सैलरी खाते में ट्रांसफर हो. एक अलग सेविंग अकाउंट में ऑटोमैटिकली ट्रांसफर कर दें.

एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन

उन सेक्टर्स की पहचान करें जहां आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कर सकते हैं, जैसे बार-बार बाहर खाना या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आदि.

एडिशनल इनकम

अपनी सेविंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एडिशनल इनकम जनरेट करने के तरीकों का पता लगाएं, जैसे फ्रीलांसिंग, कांसल्टेशन, या पार्ट टाइम जॉब.

एमर्जेंसी फंड

अप्रत्याशित कॉस्ट्स को संभालने के लिए 3-6 महीने के खर्च के बराबर एक एमर्जेंसी फंड बनाने को प्रायरिटी दें.

इन्वेस्टमेंट

समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी बचत को म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या स्टॉक जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने पर विचार करें.

मूल्यांकन करना जारी रखें

परिस्थितियां बदलने पर रेगुलर तौर पर अपने बजट और फाइनेंशियल टार्गेट्स के बारे में रीव्यू करें और उन्हें एडजस्ट करें.

धैर्य और दृढ़ता

यहां पर यह बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आपको अपने टार्गेट को हासिल करने में समय लग सकता है लेकिन, अनुशासित, धैर्यवान रहें और अपने फाइनेंशियल टार्गेट्स पर अपना ध्यान लगाए रखें.

(डिस्क्लेमर- यह सामान्य जानकारी है. पर्सनल परिस्थितियां और मार्केट की स्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है.)

