Aadhaar PVC Card: आज के समय आधार कार्ड (Aadhar Card) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है. इसके बिना आपके ज्यादातर काम नहीं हो सकते हैं. हर जगह Aadhar Card की मांग आपसे की जाती है. ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर वह खो जाता है तो आरको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, आपका आधार अब नए अवतार में दिखेगा. जी हां.. अब यह बिल्कुल ATM कार्ड के जैसा होगा और आपको अगल से लैमिनेट कराने की भी जरूरत नहीं होगी. Also Read - Aadhar Card Link with Ration Card: आधार कार्ड से संबंधित इस काम की आज है आखिरी तारीख, जल्दी निपटाएं अधूरे काम

UIDAI ने ट्वीट कर बताया है कि Aadhar Card को अब PVC कार्ड पर रिप्रिंट कराया जा सकता है. यह कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा. UIDAI ने ट्वीट कर लिखा, ‘आपका आधार अब सुविधाजनक साइज में होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में रख सकेंगे.’ हालांकि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको 50 रुपये खर्च करने होंगे.

#AadhaarInYourWallet

Aadhaar PVC card is completely weather-proof. With good quality printing and lamination, you can now bring it everywhere without having to worry about it being damaged, even by the rain. Order your Aadhaar PVC online now https://t.co/TVsl6Xh1cX pic.twitter.com/8GTL9fXyYI

— Aadhaar (@UIDAI) October 11, 2020