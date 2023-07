Hindi Business Hindi

YouTube Membership Program: क्या होता है YouTube का मेंबरशिप प्रोग्राम, जानें- इससे कैसे कमा सकते हैं पैसे?

YouTube Membership Program: YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम से क्रिएटर्स अपने डेडिकेटेड फैन्स बेस से रिकरिंग मंथली पेमेंट के जरिए पैसा कमा सकते हैं.

How To Earn Money By YouTube Membership Program?

How To Earn Money By YouTube Membership Program: YouTube कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपने वीडियो दुनिया के साथ साझा करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों में से एक बन गया है. विज्ञापन राजस्व के अलावा, YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम सहित विभिन्न मोनेटाइजेशन ऑप्शन प्रदान करता है. इससे प्रोग्राम क्रिएटर्स अपने डेडिकेटेड फैन्स बेस से रिकरिंग मंथली पेमेंट के जरिए पैसा कमा सकते हैं.

आइए, यहां पर यह जानते हैं कि YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है और प्रोड्यूसर्स इनकम के लिए इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं.

यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है?

YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम एक ऐसी सुविधा है जिससे कंटेंट क्रिएटर्स मासिक शुल्क के बदले अपने सब्सक्राइबर्स को खास सुविधाएं प्रदान करते हैं. इनमें अक्सर विशेष बैज, कस्टम इमोजी, केवल सदस्यों के लिए लाइव चैट, विशेष वीडियो और कंटेंट तक शीघ्र पहुंच शामिल है. प्रोग्राम का मकसद ज्यादा पर्सनलाइज्ड अनुभव प्रदान करके क्रिएटर्स और उनके सबसे समर्पित प्रशंसकों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना होता है.

एलिजिबिलिटी और रिक्वॉरमेंट्स

YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए क्रिएटर्स को YouTube द्वारा निर्धारित कुछ स्टैंडर्डों को पूरा करना होता है. इन आवश्यकताओं में आम तौर पर कम से कम 30,000 ग्राहक होना, YouTube पार्टनर प्रोग्राम का सदस्य होना और YouTube के कम्यूनिटी गाइडलाइंस और नीतियों का पालन करना शामिल है.

मेंबरशिप प्रोग्राम में नामांकन

एक बार जब कोई क्रिएटर पात्रता स्टैंडर्ड पूरा कर लेता है, तो वे अपने YouTube स्टूडियो डैशबोर्ड के माध्यम से मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं. YouTube यह सुनिश्चित करने के लिए चैनल की कंटेंट का रीव्यू करेगा कि यह उनके गाइडलाइंस के मुताबिक है. यदि स्वीकृत हो, तो क्रिएटर्स अपनी मेंबरशिप के स्तर और अनुलाभों को सेट करना शुरू कर सकता है.

मेंबरशिप स्तर और सुविधाएं स्थापित करना

क्रिएटर्स मेंबरशिप के कई लेवल ऑफर कर सकते हैं, प्रत्येक की अपनी कीमत और अलाउंसेज का सेट होता है. इन सुविधाओं को क्रिएटर्स की रुचि और दर्शकों की पसंद के अनुरूप बनाया जा सकता है. उदाहरण के लिए, एक गेमिंग चैनल विशेष इन-गेम आइटम या निजी गेमिंग सेशन तक पहुंच प्रदान कर सकता है. क्रिएटर्स अपने दर्शकों को लुभाने और अपने सदस्यों को मूल्य प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं.

मेंबरशिप को बढ़ावा देना

मेंबरशिप प्रोग्राम से अधिकतम कमाई करने के लिए, क्रिएटर्स को सक्रिय रूप से अपने मेंबरशिप स्तरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. वे अपने वीडियो में लाभ प्रदर्शित कर सकते हैं, समर्पित मेंबरशिप वीडियो बना सकते हैं, या अपने वीडियो डीटेल में मेंबरशिप जानकारी शामिल कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, क्रिएटर्स टिप्पणियों का जवाब देकर, लाइव स्ट्रीम होस्ट करके और केवल सदस्यों के लिए कंटेंट बनाकर अपने सदस्यों के साथ जुड़ सकते हैं.

मेंबरशिप से पैसा कमाना

क्रिएटर्स को उनके सब्सक्राइबर्स द्वारा भुगतान की जाने वाली मासिक मेंबरशिप शुल्क का एक हिस्सा मिलता है. राजस्व हिस्सेदारी क्रिएटर्स के स्थान और मेंबरशिप मूल्य पर निर्भर करती है. आमतौर पर, YouTube कमाई का एक प्रतिशत लेता है, जबकि बाकी क्रिएटर्स को भुगतान किया जाता है. सटीक राजस्व हिस्सेदारी का डीटेल YouTube की आधिकारिक वेबसाइट पर पाया जा सकता है.

