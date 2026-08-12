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Zee Bharat का नया अवतार, अब बनेगा यंग इंडिया की आवाज, विकसित भारत के सपनों में भरेगा रंग

नए Zee Bharat का लक्ष्य ऐसा स्पेस तैयार करना है, जहां भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को आवाज मिले. अलग-अलग विचारों पर रचनात्मक बातचीत हो.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: August 12, 2026, 6:17 PM IST
Zee Bharat का नया अवतार, अब बनेगा यंग इंडिया की आवाज, विकसित भारत के सपनों में भरेगा रंग
Zee Bharat चैनल का नया कंटेंट इकोसिस्टम न्यूज के साथ इंटरनेट कल्चर को भी शामिल करेगा. (Zee Media)

Zee Bharat ने अपने ब्रांड का नया अवतार पेश किया है. चैनल ने खुद को नए अंदाज में रीस्टेज करते हुए The Vibe of Young India को अपनी नई पहचान और सोच का केंद्र बनाया है. नए अवतार का मकसद ऐसे युवा भारत की आवाज को मंच देना है, जो आत्मविश्वासी, जिज्ञासु, महत्वाकांक्षी और देश की दिशा तय करने में तेजी से भागीदारी कर रहा है.

Zee Bharat के नए स्वरूप में न्यूज के साथ-साथ कल्चर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कल्चर, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और युवाओं से जुड़े संवाद को भी प्रमुखता दी जाएगी. चैनल का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ खबरें पहुंचाना नहीं है. ऐसे संवाद तैयार करना है, जो युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और बदलते भारत की तस्वीर को सामने लाएं.

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यंग इंडिया के लिए नया प्लेटफॉर्म

भारत की युवा आबादी अब सिर्फ खबरों की दर्शक नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिएटर इकोसिस्टम के जरिए खुद भी कंटेंट और विचारों को प्रभावित कर रही है. इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए Zee Bharat ने अपने नए अवतार को तैयार किया है. नया Zee Bharat ‘Real. Relevant. Relatable.’ यानी वास्तविक, प्रासंगिक और युवाओं से जुड़ा हुआ कंटेंट देने के तीन सिद्धांतों पर आधारित होगा. नए फॉर्मेट में दर्शकों को टीवी के साथ-साथ मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, क्रिएटर्स, कनेक्टेड टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा.

सिर्फ न्यूज चैनल तक सीमित नहीं रहेगा Zee Bharat

Zee Bharat चैनल का नया कंटेंट इकोसिस्टम न्यूज के साथ इंटरनेट कल्चर, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और रियल-टाइम बातचीत को भी शामिल करेगा. इसके तहत कई नए और अलग तरह के शो पेश किए जा रहे हैं. इनमें न्यूज हॉटस्पॉट, न्यूज लॉन्ड्री, 18 प्लस मीम रिएक्शन, मिशन UPSC, टेकक्लूसिव, द बहन शो दिल दिमाग दोस्ती, स्पिल द चाय, द फ्रंट रो, ज्ञान डोज, पुरानी फाइल्स और क्रिएटर्स डे आउट जैसे प्रोग्राम शामिल हैं. इन शोज के जरिए न्यूज और इंफॉर्मेशन को युवा दर्शकों की पसंद के फॉर्मेट में पेश करने पर जोर दिया जाएगा.

स्क्रीन से बाहर भी पहुंचेगा नया Zee Bharat

नया अवतार सिर्फ टीवी और डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा. Zee Bharat कंटेंट, क्रिएटर्स और कम्युनिटी को जोड़ने के लिए मल्टी-सिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म भी तैयार करेगा. इसके तहत गेमिंग, क्रिएटर-लीड एक्सपीरियंस और ग्राउंड इवेंट जैसे प्रॉपर्टीज को भी शामिल किया जाएगा.

24×7 स्ट्रीमिंग और डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच

जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO रक्ति‍म दास ने कहा कि Zee Bharat को पूरी तरह नए अवतार में लॉन्च किया जा रहा है. नया Zee Bharat एक सोशल फर्स्ट, डिजटल नेटिव और ओमनीचैनल न्यूज ब्रांड के तौर पर तैयार किया गया है. इसमें 24×7 स्ट्रीमिंग अप्रोच के साथ टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, कनेक्टेड टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट उपलब्ध कराने की रणनीति अपनाई गई है.

रक्ति‍म दास ने कहा कि यह बदलाव दर्शकों की बदलती आदतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. आज दर्शक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अपनी सुविधा के हिसाब से कंटेंट का फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म और समय चुनते हैं.

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