SEBI के बैन पर ZEEL को राहत- SAT ने किया 3142 करोड़ रुपये जुटाने का रास्ता साफ

ZEE-SEBI Case: सेबी के आदेश के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील की थी. यहां उसे बड़ी राहत मिली है.

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जी एंटरटेनमेंट पर सेबी के फैसले पर SAT ने लगाई रोक @AI तस्वीर

Zee Entertainment and SEBI Case: जी एंटरटेनमेंट को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से एक बड़ी राहत मिली है. ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कंपनी पर लगाए गए दो महीने के शेयर मार्केट बैन पर अंतरिम रोक लगा दी है. SAT के इस फैसले के बाद अब जी एंटरटेनमेंट के लिए शेयरधारकों द्वारा मंजूर किए गए ₹3,143.5 करोड़ के प्रेफरेंशियल वॉरंट इश्यू को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है.

SEBI का आदेश और विवाद का कारण

SEBI ने 31 जुलाई को जारी अपने अंतिम आदेश में जी एंटरटेनमेंट को दो महीने के लिए शेयर बाजार से दूर रहने का निर्देश दिया था. इसके अलावा, प्रमोटर डॉ. सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका को एक-एक साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया था. उसने (सेबी) कंपनी और दोनों व्यक्तियों पर कुल ₹1.48 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था.

SEBI के ये थे आरोप

यह पूरा मामला जी एंटरटेनमेंट की हैदराबाद स्थित जमीन को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से गिरवी रखने से जुड़ा है. SEBI का आरोप है कि कंपनी की संपत्ति के टाइटल दस्तावेजों का इस्तेमाल प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों के कर्ज की सुरक्षा के लिए किया गया था. इस फैसले से जी की फंड जुटाने की योजनाओं पर कानूनी संकट खड़ा हो गया, जिसके खिलाफ कंपनी ने SAT में अपील दायर की.

EGM और फंड जुटाने की योजना

जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों ने 31 जुलाई 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक (EGM) में प्रमोटर ग्रुप से करीब ₹3,143.5 करोड़ जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत प्रमोटर ग्रुप की कंपनी सनब्राइट मॉरिशस इन्वेस्टमेंट (Sunbright Mauritius Investments) को प्रेफरेंशियल आधार पर पूरी तरह परिवर्तनीय वॉरंट जारी किए जाने हैं. इसके तहत ₹126 प्रति वॉरंट के हिसाब से कुल 24.95 करोड़ वॉरंट जारी किए जाएंगे. इन वॉरंट के पूरी तरह शेयरों में बदलने पर प्रमोटर ग्रुप की जी एंटरटेनमेंट में हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 24% तक पहुंच सकती है.

ZEEL ने भी रखे अपने तर्क

यह नई पूंजी कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूती देने और भविष्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होगी. शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंज से इसके लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी. 12 अगस्त को ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई के दौरान जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में ही SEBI के स्तर पर यह मामला बंद हो चुका था. 31 जुलाई को EGM समाप्त होने के बाद रात 9:04 बजे आदेश साइन हुआ और खबर बाहर आई, जबकि कंपनी को यह आदेश अगले दिन 1 अगस्त को रात करीब 8 बजे प्राप्त हुआ.

ट्रिब्यूनल ने SEBI से पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान SAT ने SEBI की कार्रवाई के समय और औचित्य पर कड़े सवाल खड़े किए. ट्रिब्यूनल ने पूछा कि यदि कंपनी दो महीने बाद फिर से सिक्योरिटीज मार्केट में लौट सकती है, तो अभी 60 दिनों का प्रतिबंध लगाने से नियामक को क्या हासिल होगा? 60 दिन बाद ऐसी कौन-सी स्थिति बदल जाएगी, जिससे कंपनी को दोबारा बाजार में आने की अनुमति मिल जाएगी?

ZEEL को अंतरिम राहत

जब SEBI के आदेश में कंपनी पर सीधे तौर पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया था, तब उस पर यह बैन क्यों थोपा गया? इन दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब कंपनी को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है, जिससे जी एंटरटेनमेंट की रुकी हुई फंड जुटाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो सकेगी.