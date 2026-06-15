FIFA World Cup 2026 का भारत में जबरदस्त क्रेज, 10 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा Zee का कवरेज

ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भारतीय दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. भारत में क्रिकेट के दबदबे के बीच FIFA World Cup 2026 को मिला यह रिस्पॉन्स संकेत देता है कि फुटबॉल भी तेजी से अपनी जगह बना रहा है.

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FIFA World Cup 2026 का खुमार भारत में सिर चढ़कर बोल रहा है. इस टूर्नामेंट के शुरुआती चार दिनों में ही Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) ने अपने डिजिटल, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 10 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक अपनी पहुंच बना ली है. कंपनी के मुताबिक, FIFA World Cup 2026 के ओपनिंग वीकेंड ने भारत में फुटबॉल के बढ़ते क्रेज को एक बार फिर साबित कर दिया है.

15 जून को जारी प्रेस रिलीज़ में Zee Entertainment ने बताया कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले वीकेंड के दौरान करीब 60 लाख दर्शकों ने मैचों और उससे जुड़े कंटेंट को देखा. कंपनी के मुताबिक, यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत में ग्लोबल टूर्नामेंटों के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

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36 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वर्ल्ड कप का कंटेंट

कंपनी के मुताबिक, सिर्फ OTT ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी FIFA World Cup 2026 को लेकर जबरदस्त क्रेज है. कंपनी के मुताबिक, वर्ल्ड कप से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर 36 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. वहीं, Zee के #Watchega कैंपेन ने 33 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई.

दर्शकों ने औसतन 190 मिनट तक देखे लाइव मैच

Zee5 ने टूर्नामेंट की ओपेनिंग सेरेमनी और शुरुआती मुकाबलों के दौरान लाखों समवर्ती (Concurrent) यूजर्स को बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के सर्विस दी. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, दर्शकों ने औसतन 190 मिनट तक लाइव मैच देखे. इसमें ओपेनिंग सेरेमनी भी शामिल है. यह दिखाता है कि दर्शकों ने सिर्फ मैचों की झलक नहीं देखी, बल्कि लंबे समय तक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे.

2.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक रही स्पोर्ट्स चैनल की रिच

कंपनी के स्पोर्ट्स चैनल ‘Unite8 Sports’ ने भी टूर्नामेंट के ट्रांसमिशन में अहम भूमिका निभाई. Zee का अनुमान है कि उसके स्पोर्ट्स चैनलों की पहुंच देशभर के 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक रही, जिससे टूर्नामेंट की लोकप्रियता को और बढ़ावा मिला.

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हर फुटबॉल फैन तक वर्ल्ड कप का रोमांच है मकसद

Zee Entertainment के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती वीकेंड में मिला रिस्पॉन्स काफी उत्साहजनक है. डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की भागीदारी भारत में फुटबॉल के प्रति बढ़ते जुनून को दिखाती है. कंपनी का मकसद हर फुटबॉल फैन तक वर्ल्ड कप का रोमांच पहुंचाना है.

स्टूडियो शो, एक्सपर्ट एनालिसिस का भी क्रेज

दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए Zee5 ने लाइव मैचों के अलावा स्टूडियो शो, एक्सपर्ट एनालिसिस और कई भाषाओं में कमेंट्री भी मुहैया कराई. इसके अलावा कंपनी ने विभिन्न शहरों में फैन पार्क और पब्लिक स्क्रीनिंग जैसे प्रोग्राम भी कराए. FIFA World Cup 2026 अभी शुरुआती फेज में है. आने वाले हफ्तों में कई बड़े मुकाबले खेले जाने हैं. ऐसे में Zee Entertainment को उम्मीद है कि दर्शकों की संख्या और सहभागिता में और बढ़ोतरी होगी. कंपनी का मानना है कि ओपनिंग वीकेंड में मिली सफलता पूरे टूर्नामेंट के दौरान उसके डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म्स के लिए मजबूत आधार साबित होगी.

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