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अब भारत में दिखेगा इटली की फुटबॉल लीग का रोमांच, Zee ने खरीदे Serie A के एक्सक्लूसिव राइट्स

इटली की Serie A दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल लीगों में गिनी जाती है. इसमें AC Milan, Inter Milan और Juventus जैसे ऐतिहासिक क्लब खेलते हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: August 5, 2026, 6:07 PM IST
अब भारत में दिखेगा इटली की फुटबॉल लीग का रोमांच, Zee ने खरीदे Serie A के एक्सक्लूसिव राइट्स
Zee का मानना है कि आने वाले वर्षों में प्रीमियम फुटबॉल कंटेंट के जरिए भारत और उपमहाद्वीप में खेल के प्रति जुड़ाव को नई ऊंचाई मिलेगी. (Zee Media)

भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. Zee Entertainment Enterprises Ltd. ने इटली की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग Serie A के साथ-साथ Coppa Italia और Supercoppa Italiana के भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं. ये डील 5 साल के लिए हुआ है. इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2026 से होगी. इस समझौते के तहत भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी इन टूर्नामेंटों के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स Zee के पास होंगे.

इटली के फुटबॉल लीग के मैच 22 अगस्त से Zee5 और Unite8 Sports पर देखे जा सकते हैं. इन चैनलों पर Serie A, Coppa Italia और Supercoppa Italiana के मुकाबलों का लाइव ट्रांसमिशन होगा. इसके अलावा फुटबॉल मैचों के हाइलाइट्स और अन्य फुटबॉल कंटेंट भी देखे जा सकेंगे.

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दुनिया के दिग्गज क्लबों का होगा मुकाबला

इटली की Serie A दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल लीगों में गिनी जाती है. इसमें AC Milan, Inter Milan और Juventus जैसे ऐतिहासिक क्लब खेलते हैं. Lautaro Martínez, Paulo Dybala और Mateo Retegui जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा हैं. यही वजह है कि Serie A की दुनिया भर में बड़ी फैन फॉलोइंग है.

Zee का फुटबॉल पोर्टफोलियो हुआ और मजबूत

Zee Entertainment के Unite8 Sports के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनावलेकर ने कहा कि कंपनी का मकसद भारत में फुटबॉल का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है. Serie A, Coppa Italia और Supercoppa Italiana जैसे बड़े टूर्नामेंटों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना इसी दिशा में बड़ा कदम है. जनावलेकर ने कहा कि अब फुटबॉल फैंस को Zee5 और Unite8 Sports पर यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों का बेहतरीन अनुभव मिलेगा.

FIFA और Bundesliga के बाद अब Serie A भी

इस नई डील के साथ Zee का स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो और मजबूत हो गया है. कंपनी के पास पहले से FIFA टूर्नामेंट और Bundesliga के अधिकार मौजूद हैं. अब Serie A के जुड़ने से Zee भारत में वैश्विक फुटबॉल कंटेंट का बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ गया हैय

दर्शकों दोनों को मिलेगा फायदा

कंपनी का कहना है कि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज्वॉइंट नेटवर्क के जरिए वह फुटबॉल को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाएगी. इससे न सिर्फ फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि विज्ञापनदाताओं के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे. Zee का मानना है कि आने वाले वर्षों में प्रीमियम फुटबॉल कंटेंट के जरिए भारत और उपमहाद्वीप में खेल के प्रति जुड़ाव को नई ऊंचाई मिलेगी.

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