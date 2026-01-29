Zee ने हासिल किया नया मुकाम, यूरोप के 3 देशों में FAST चैनल के तौर पर लॉन्च हुआ ज़ी टीवी

Hindi Business Hindi

ज़ी मीडिया ने हासिल किया नया मुकाम, यूरोप के 3 देशों में FAST चैनल के तौर पर लॉन्च हुआ Zee TV

ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कंपनी ज़ी (Zee) ने एक और उपलब्धि हासिल की है. ज़ी एंटरटेनमेंट UK (Zee Entertainment UK) ने यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग फील्ड में Zee TV को लाइव फास्ट चैनल के तौर पर लॉन्च किया है. इसके बाद ज़ी टीवी सैमसंग TV प्लस पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विजरलैंड में देखा जा सकता है. इस लॉन्चिंग से Zee ने न सिर्फ देश से बाहर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहुंच बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, बल्कि इस ग्रुप ने साउथ एशियन एंटरटेनमेंट में अपने व्यूअर्स के भरोसे को भी कायम रखा है.

Zee ग्रुप के इतिहास में पहली बार जर्मन ऑडियंस Zee TV के लेटेस्ट ड्रामा, रियलिटी शो और फैमिली शो को 24/7 लाइव जर्मन सबटाइटल के साथ देख सकते हैं. इससे कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध होगा. जर्मन सबटाइटल के साथ ये चैनल सिर्फ साउथ एशियन ऑडियंस के लिए एक एंटरटेनमेंट का रास्ता ही नहीं खोलता, बल्कि चैनल की रिच को भी बढ़ाने में मदद करता है. ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के साथ ये इनोवेशन FAST स्ट्रीमिंग में एक नया बेंचमार्क सेट करेगा.

Zee One और Zee5 की लोकप्रियता के बीच Zee TV अपनी जगह बनाए हुए है. Zee One और Zee5 ने साउथ एशियन और लोकल मेनस्ट्रीम ऑडिएंस के बीच एक जबरदस्त फैनबेस बनाया है. क्वालिटी कंटेंट चाहने वाले जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विजरलैंड के भारतीय ऑडियंस के बीच इन चैनलों की काफी डिमांड है. इन सबके बीच Zee TV को फास्ट चैनल के तौर पर लॉन्च करना एक बड़ा कदम है.

लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा देने के साथ-साथ Zee ने Gen 2 और Gen 3 के बीच का गैप भी भरने की एक कोशिश की है. सब टाइटल होने से नई पीढ़ी को कंटेंट की भाषा समझने के लिए ट्रांसलेशन के लिए अपने बड़ों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी.

इंटरनेशनल और डिजिटल बिजनेसेज ज़ी एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट अमित गोयनका ने इस मौके पर कहा, “ये हमारे ग्लोबल जर्नी का एक बड़ा पल है. ज़ी टीवी जर्मनी की लॉन्चिंग से ग्लोबल एंटरटेनमेंट में हमारी पहुंच बढ़ेगी. सैमसंग टीवी प्लस के साथ 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग से ग्लोबल एंटरटेनमेंट में भाषा की दिक्कतें खत्म होंगी. जर्मन सब टाइटल से हमारा कंटेंट वहां के लोग आसानी से समझ सकेंगे. इससे आगे बिजनेस का रास्ता भी खुलेगा.”

बता दें कि सैमसंग टीवी प्लस सैमसंग का फ्री, एड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी (फास्ट) सर्विस है. ये 100 से ज्याद लाइव चैनल्स, ऑन-डिमांड मूवीज और शो प्रोवाइड कराता है. इसमें आप न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शन फ्री कंटेंट देख सकते हैं.

