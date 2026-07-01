Zee की एक और बड़ी स्पोर्ट्स डील, भारत में दिखाएगा जर्मनी की फुटबॉल लीग Bundesliga के मैच

Bundesliga के अधिकार मिलने से Zee Entertainment के स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जुड़ गया है. कंपनी का मानना है कि इससे ZEE5 की वैल्यू बढ़ेगी, नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे और भारतीय दर्शकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम ग्लोबल स्पोर्ट्स कंटेंट देखने का मौका मिलेगा.

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2026-27 सीजन से भारतीय दर्शक Bundesliga के सभी मुकाबले सिर्फ ZEE5 और Unite8 Sports चैनलों पर देख सकेंगे. (ANI)

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd.) यानी ZEEL ने अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो को लगातार मजबूत कर रहा है.ZEEL ने जर्मनी की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा (Bundesliga) के भारत में अगले 5 साल के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं. इस समझौते के तहत 2026-27 सीजन से भारतीय दर्शक Bundesliga के सभी मुकाबले सिर्फ ZEE5 और Unite8 Sports चैनलों पर देख सकेंगे.

इस साझेदारी के बाद Zee Entertainment का लक्ष्य भारत में फुटबॉल के बढ़ते दर्शक वर्ग को वर्ल्ड लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराना और अपने स्पोर्ट्स बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. कंपनी का कहना है कि दर्शकों को लाइव मैचों के साथ-साथ हाइलाइट्स, एक्सक्लूसिव प्री और पोस्ट-मैच शो समेत स्पेशल प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे.

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FIFA के बाद Bundesliga से बढ़ी ताकत

Bundesliga के मीडिया राइट्स हासिल करना Zee के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने 2026 से 2034 तक होने वाले 39 FIFA टूर्नामेंटों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी हासिल किए हैं. ऐसे में अब Zee भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट्स का प्रमुख ब्रॉडकास्टर बनता जा रहा है.

भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने पर जोर

कंपनी का कहना है कि यह साझेदारी सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग तक सीमित नहीं रहेगी. Zee भारत में फुटबॉल के विकास के लिए भी काम करेगा. इससे पहले कंपनी घोषणा कर चुकी है कि वह ZEE5 के फुटबॉल सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम का 15% हिस्सा देश में युवा फुटबॉल टैलेंट की पहचान, ट्रेनिंग और विकास पर खर्च करेगी. इस पहल के जरिए भारतीय फुटबॉल इकोसिस्टम को मजबूत करने की योजना है.

भारत में तेजी से बढ़ रही Bundesliga की लोकप्रियता

जर्मन फुटबॉल लीग Bundesliga पिछले कुछ वर्षों में भारत में लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है. यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लब एक्टिवेशन और फैन एंगेजमेंट कैंपेन के चलते पिछले 4 सीजन में भारत में Bundesliga का फैन बेस 50% से अधिक बढ़ा है. लीग भारतीय फुटबॉल स्ट्रक्चर को मजबूत करने, कोचिंग और टेक्निकल सहयोग बढ़ाने के लिए भी विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रही है.

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Zee की स्पोर्ट्स रणनीति को मिलेगा फायदा

Bundesliga के अधिकार मिलने से Zee Entertainment के स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जुड़ गया है. यह डील Zee की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी भारत में एक मजबूत और विविधतापूर्ण स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है.

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