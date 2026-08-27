कोई कर्ज नहीं लिया था, सिर्फ दी थी पर्सनल गारंटी... 22 हजार करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट पर बोले सुभाष चंद्रा

एस्सेल ग्रुप की ओर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, डॉ. चंद्रा पर लेनदारों का 3992 करोड़ रुपये के पर्सनल गारंटी का क्लेम है. इसमें 620 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल हो चुका है.

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इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल NCLT ने सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 114 के तहत मंजूरी दे दी है. (Zee Media)

एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में लोन सेटलमेंट ऑर्डर की खबर पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई दी है. सुभाष चंद्रा की ओर से गुरुवार (27 अगस्त) ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया गया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले मीडिया हाउस लोन सेटलमेंट को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं. डॉ. चंद्रा ने साफ किया कि 22,000 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी की बात बिल्कुल गलत है. उन्होंने किसी भी लेनदार से एक रुपये का भी लोन नहीं लिया. सिर्फ पर्सनल गारंटी दी थी.

डॉ. चंद्रा ने कहा कि कोर्ट के आदेश की चुनिंदा व्याख्या कर मामले को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वे मामले के तथ्यों को प्रकाशित करें. साथ ही कोर्ट के आदेश से गलत तरीके से निकाली गई जानकारी को प्लेटफॉर्म से हटाएं.

डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मीडिया में 22,000 करोड़ रुपये के जिस आंकड़े को उनके खिलाफ फैसला बताकर पेश किया जा रहा है. लेकिन, ये दरअसल 2022 में प्रक्रिया शुरू होने के समय फाइल किए गए कुल दावों का पुराना रिकॉर्ड है. मौजूदा समय में स्थिति पूरी तरह अलग है. बता दें कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) की तरफ से पेश रीपेमेंट प्लान पर कुल क्लेम के सिर्फ 19.251% हिस्सेदारी के लेनदारों ने आपत्ति दर्ज कराई गई है. इन लेनदारों का कुल एडमिटेड क्लेम 3,992 करोड़ रुपये था.

सुभाष चंद्रा के नेटवर्थ के दावे पर भी आई सफाई

प्रेस रिलीज में डॉ. सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ को लेकर मीडिया में आई खबरों को भी खारिज किया गया है.

एक लेनदार की तरफ से दावा किया गया था कि 2017 में डॉ. चंद्रा की नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये थी. 2024 में घटकर ये 31.79 करोड़ रुपये रह गई.डॉ. चंद्रा की ओर से बताया गया कि 2017 में 45,888 करोड़ रुपये की नेटवर्थ का दावा सरासर गलत है. रिपोर्ट में एस्सेल ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप को नेटवर्थ मान लिया गया. 2016 में संसद में डॉ. चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 39.08 करोड़ रुपये बताई थी.

कर्मचारियों की सैलरी और जरूरी खर्चे चुकाने के बाद कम हुई नेटवर्थ

कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी और जरूरी खर्चे अपने पास से चुकाने के बाद 2024 में उनकी नेटवर्थ घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई. इसमें लगभग 25 करोड़ रुपये का एक रिहायशी मकान शामिल है. इसी वास्तविक संपत्ति के आधार पर 6.5 करोड़ रुपये का रीपेमेंट प्लान तैयार किया गया है.