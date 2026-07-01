Zee Entertainment में चीफ सेल्स ऑफिसर बने सुदीप नागपुरकर, क्रिएटर इकोनॉमी पर रहेगा फोकस

Zee Entertainment का कहना है कि सुदीप नागपुरकर की नियुक्ति कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. इसके तहत कंपनी क्रिएटर इकोनॉमी की बढ़ती ताकत का फायदा उठाकर डिजिटल मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम बनाना चाहती है.

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बतौर चीफ सेल्स ऑफिसर सुदीप नागपुरकर कंपनी की डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन क्षमता को मजबूत करेंगे. (फाइल)

कंटेंट और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ने अपनी डिजिटल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटजी को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने सुदीप नागपुरकर को चीफ सेल्स ऑफिसर (सोशल प्लेटफॉर्म, क्रिएटर इकोनॉमी एंड पार्टनरशिप) अप्वॉइंट किया है. वह नोएडा ऑफिस से काम करेंगे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर– एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू संदीप मल्होत्रा को रिपोर्ट करेंगे.

ZEEL का कहना है कि यह अप्वॉइंटमेंट तेजी से बढ़ रही क्रिएटर इकोनॉमी, सोशल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पार्टनरशिप्स के जरिए नए रेवेन्यू मॉडल डेवलप करने की रणनीति का अहम हिस्सा है.

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क्रिएटर इकोनॉमी पर रहेगा खास फोकस

आज के दौर में अटेंशन इकोनॉमी कंज्यूमर के कंटेंट देखने और उससे जुड़ने के तरीके को तेजी से बदल रही है. ऐसे में ब्रांड्स अब ऐसे इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की तलाश में हैं, जहां कंटेंट, क्रिएटर्स, कम्युनिटीज और कॉमर्स को एक साथ जोड़ा जा सके. इसी बदलाव को देखते हुए Zee Entertainment अपने कंटेंट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटजिक पार्टनर्स का इस्तेमाल कर सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर नेटवर्क्स और उभरते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नए मोनेटाइजेशन मौकों को एक्सप्लोर करना चाहती है.

ऐसे में बतौर चीफ सेल्स ऑफिसर सुदीप नागपुरकर कंपनी की डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन क्षमता को मजबूत करेंगे. उनका मुख्य फोकस स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप पर रहेगा. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रांड्स के साथ मिलकर नए मोनेटाइजेशन मॉडल तैयार करेंगे. साथ ही कंपनी के लिए नए रेवेन्यू सोर्स डेवलप करेंगे. नागपुरकर क्रिएटर इकोनॉमी में Zee की मौजूदगी को और मजबूत बनाने का काम भी संभालेंगे.

कंपनी ने क्या कहा?

Zee Entertainment के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप मल्होत्रा ने इस मौके पर कहा, “कंटेंट, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स का तेजी से हो रहा मेल दर्शकों की भागीदारी और कमाई के नए अवसर पैदा कर रहा है.” उन्होंने कहा कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार एक मजबूत रेवेन्यू इकोसिस्टम तैयार कर रही है, ताकि क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले अवसरों का पूरा फायदा उठाया जा सके.

संदीप मल्होत्रा ने कहा कि सुदीप नागपुरकर के जुड़ने से कंपनी की डिजिटल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटजी और स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को नई मजबूती मिलेगी.

सुदीप नागपुरकर ने क्या कहा?

नई जिम्मेदारी मिलने पर सुदीप नागपुरकर ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने यह पूरी तरह बदल दिया है कि लोग कंटेंट कैसे खोजते हैं, देखते हैं और उससे जुड़ते हैं. नागपुरकर ने कहा, “इससे ब्रांड्स को कंज्यूमर तक ज्यादा प्रामाणिक, संदर्भ आधारित और बेहतर परिणाम देने वाले अनुभवों के जरिए पहुंचने का बड़ा अवसर मिला है.”

उन्होंने कहा कि Zee Entertainment के डिजिटल विस्तार के इस महत्वपूर्ण फेज में कंपनी से जुड़कर वह उत्साहित हैं और क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापनदाताओं व अन्य साझेदारों के साथ मिलकर नए मोनेटाइजेशन मॉडल विकसित करने, नए रेवेन्यू सोर्सेज बनाने और सभी स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे.

16 साल का इंडस्ट्री अनुभव

सुदीप नागपुरकर के पास 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने कंज्यूमर टेक्नोलॉजी,B2B SaaS,रिटेल और FMCG जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है. अपने करियर के दौरान नागपुरकर ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के साथ-साथ भारतीय कारोबारों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में भी योगदान दिया है.

इससे पहले नागपुरकर Google India में हेड ऑफ इंडस्ट्री– FMCG के पद पर कार्यरत थे. वहां उन्होंने बड़े FMCG समूहों की मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा वह National Instruments (Emerson) के साथ भी जुड़े रहे हैं, जहां उन्होंने कंसल्टेटिव सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में मजबूत अनुभव हासिल किया.

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