Zee Media ने FY27 में की मजबूत शुरुआत, अब यूथ और डिजिटल पर फोकस, CEO रक्तिम दास ने बताया पूरा प्लान

Zee Media के CEO रक्तिम दास ने बताया, "न्यूजरूम में AI के जरिए हम स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं. हमारा बड़ा विजन पूरे न्यूज इकोसिस्टम के लिए एक Digital Brain (इंटेलिजेंस वेयरहाउस) तैयार करना है, जो बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सके."

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Zee Media के CEO रक्तिम दास ने Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत की (Zee Media)

Zee Media Corporation ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है. कंपनी का ऑपरेशनल खर्च करीब 174.59 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA 16.26 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह प्रदर्शन ऐसे समय आया है, जब न्यूज मीडिया इंडस्ट्री तेजी से टीवी से डिजिटल, सोशल मीडिया और मोबाइल-फर्स्ट कंटेंट की ओर बढ़ रही है. कंपनी के CEO रक्तिम दास ने FY27 की रणनीति में खास तौर पर युवा दर्शकों, डिजिटल-फर्स्ट कंटेंट और बदलती मीडिया कंजम्पशन आदतों पर जोर दिया है.

Zee Media के CEO रक्तिम दास ने Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में तिमाही नतीजों, डिजिटल रणनीति, नए प्रोजेक्ट्स और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा की. तिमाही नतीजों की बात करें, तो (QoQ) Zee Media Corporation की इनकम 20% बढ़कर 191 करोड़ रुपये हो गई है. ऑपरेटिंग मुनाफा (EBITDA) पहले 11 करोड़ रुपये के घाटे में था. अब ये 16 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ गया है. मार्जिन 8.5% के आसपास रहा है. घाटा 26 करोड़ से घटकर 12 करोड़ रुपये पर आ गया है.

रक्तिम दास के नेतृत्व में Zee Media का फोकस अब सिर्फ ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग तक सीमित नहीं रहना है. कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे कंटेंट और फॉर्मेट तैयार करना चाहती है, जो युवा दर्शकों की भाषा और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हों.

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यूथ पर क्यों बढ़ा फोकस?

मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव दर्शकों की उम्र और कंटेंट देखने के तरीके में आया है. खासकर Gen-Z और युवा दर्शक अब सिर्फ टीवी न्यूज बुलेटिन पर निर्भर नहीं हैं. वे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए खबरों से जुड़ते हैं.

इसी बदलाव को देखते हुए Zee Media ने अपने हिंदी न्यूज ब्रांड Zee Bharat को भी नए अंदाज में पेश किया है. कंपनी ने इसे युवा भारत की सोच, संस्कृति, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जोड़ने की कोशिश की है.

डिजिटल बिजनेस को लेकर आगे की रणनीति

रक्तिम दास ने कहा, “हमें अलग-अलग टच प्वॉइंट्स पर ऑडिशन्स के साथ कनेक्ट करके रहना है. डिजिटल और ब्रॉडकास्ट अलग बिजनेस नहीं हैं, यह एक इंटीग्रेटेड बिजनेस अप्रोच है. कंटेंट का फॉर्मेट अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बदलता है.”

दास ने कहा, “हमने Omni-channel News Brand Strategy अपनाई है. दर्शक चाहे टीवी स्क्रीन पर हों, मोबाइल स्क्रीन पर या किसी दूसरे मीडियम पर हो… हम हर टच-प्वॉइंट्स पर प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं. न्यूजरूम में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के जरिए यह ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है.”

रक्तिम दास ने बताया, “हम सिर्फ पारंपरिक विज्ञापन पर निर्भर रहने के बजाय नए रेवेन्यू मॉडल खोल रहे हैं – जैसे ब्रांडेड कंटेंट, इवेंट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स. हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विशाल यूजर बेस के जरिए ARPU (Average Revenue Per User) और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी काम कर रहे हैं.”

ZMCL के CEO ने बताया, “Zee News और Zee Business जैसे मुख्य ब्रांड्स पर ध्यान जारी रहेगा. Zee Business में हम आगे चलकर सब्सक्रिप्शन मॉडल और प्रीमियम कंटेंट पर भी विचार कर रहे हैं. हमारे रीजनल नेटवर्क में बहुत गहराई है. वहां ब्रॉडकास्ट को डिजिटल से जोड़कर रिटेल एडवरटाइजर्स को आकर्षित करने का बड़ा अवसर है. वहीं, युवाओं को टारगेट करते हुए हमने ‘Zee Bharat’ को नए अवतार में पेश किया है.”

टेक्नोलॉजी को लेकर Zee Media का क्या विजन?

रक्तिम दास ने बताया, “न्यूजरूम में AI के जरिए हम स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं. हमारा बड़ा विजन पूरे न्यूज इकोसिस्टम के लिए एक Digital Brain (इंटेलिजेंस वेयरहाउस) तैयार करना है, जो बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सके.”

वहीं, फंड रेजिंग के सवाल पर रक्तिम दास ने कहा कि रेज किए गए फंड्स का मुख्य इस्तेमाल इन-हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कंटेंट एक्विजिशन के लिए किया जा रहा है.

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