Zee Media ने FY27 में की मजबूत शुरुआत, अब यूथ और डिजिटल पर फोकस, CEO रक्तिम दास ने बताया पूरा प्लान

Zee Media Corporation ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है. कंपनी का ऑपरेशनल खर्च करीब 174.59 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA 16.26 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह प्रदर्शन ऐसे समय आया है, जब न्यूज मीडिया इंडस्ट्री तेजी से टीवी से डिजिटल, सोशल मीडिया और मोबाइल-फर्स्ट कंटेंट की ओर बढ़ रही है. कंपनी के CEO रक्तिम दास ने FY27 की रणनीति में खास तौर पर युवा दर्शकों, डिजिटल-फर्स्ट कंटेंट और बदलती मीडिया कंजम्पशन आदतों पर जोर दिया है.
Zee Media के CEO रक्तिम दास ने Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में तिमाही नतीजों, डिजिटल रणनीति, नए प्रोजेक्ट्स और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा की. तिमाही नतीजों की बात करें, तो (QoQ) Zee Media Corporation की इनकम 20% बढ़कर 191 करोड़ रुपये हो गई है. ऑपरेटिंग मुनाफा (EBITDA) पहले 11 करोड़ रुपये के घाटे में था. अब ये 16 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ गया है. मार्जिन 8.5% के आसपास रहा है. घाटा 26 करोड़ से घटकर 12 करोड़ रुपये पर आ गया है.
रक्तिम दास के नेतृत्व में Zee Media का फोकस अब सिर्फ ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग तक सीमित नहीं रहना है. कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे कंटेंट और फॉर्मेट तैयार करना चाहती है, जो युवा दर्शकों की भाषा और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हों.
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मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव दर्शकों की उम्र और कंटेंट देखने के तरीके में आया है. खासकर Gen-Z और युवा दर्शक अब सिर्फ टीवी न्यूज बुलेटिन पर निर्भर नहीं हैं. वे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए खबरों से जुड़ते हैं.
इसी बदलाव को देखते हुए Zee Media ने अपने हिंदी न्यूज ब्रांड Zee Bharat को भी नए अंदाज में पेश किया है. कंपनी ने इसे युवा भारत की सोच, संस्कृति, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जोड़ने की कोशिश की है.
रक्तिम दास ने बताया, “न्यूजरूम में AI के जरिए हम स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं. हमारा बड़ा विजन पूरे न्यूज इकोसिस्टम के लिए एक Digital Brain (इंटेलिजेंस वेयरहाउस) तैयार करना है, जो बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सके.”
वहीं, फंड रेजिंग के सवाल पर रक्तिम दास ने कहा कि रेज किए गए फंड्स का मुख्य इस्तेमाल इन-हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कंटेंट एक्विजिशन के लिए किया जा रहा है.
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