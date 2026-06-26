टीवी पर लौट रहा 'सच' शो का तीसरा सीजन, युवाओं के सारथी बनेंगे डॉ. सुभाष चंद्रा

'सच: द सुभाष चंद्रा शो' का तीसरा सीजन सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि विचारों, अनुभवों और प्रेरणा का शानदार मंच बनने जा रहा है. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली कहानियां और विचार लोगों को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे.

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‘सच: द सुभाष चंद्रा शो’ का प्रसारण Zee News के साथ-साथ Zee Media नेटवर्क के दूसरे चैनलों पर भी किया जाएगा. (Zee Media)

Zee Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा अपने चर्चित संवाद कार्यक्रम के तीसरे सीजन ‘सच: द सुभाष चंद्रा शो’ के साथ एक बार फिर से दशर्कों के बीच लौट रहे हैं. रविवार (28 जून 2026) से इसकी शुरुआत होगी. हर रविवार रात 10 बजे ये शो प्रसारित किया जाएगा. इस दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा देश के विभिन्न वर्गों से बात करेंगे.वो युवाओं की नई सोच से जुड़ेंगे.‘सच: द सुभाष चंद्रा शो’ का प्रसारण Zee News के साथ-साथ Zee Media नेटवर्क के दूसरे चैनलों पर भी किया जाएगा. वहीं, ZEE-5 पर भी इसकी स्ट्रीमिंग होगी.

सच: द सुभाष चंद्रा शो’ (SACH: The Subhash Chandra Show) का सफर कुछ सवालों, कुछ सपनों और युवाओं के साथ सच्‍चे संवाद से शुरू हुआ था. ZEE ग्रुप के संस्‍थापक और पूर्व राज्‍य सभा सदस्‍य डॉ. सुभाष चंद्रा ने कॉलेज कैंपस में हजारों युवाओं से उनकी बातें सुनीं. उनके सपनों को जाना. डॉ. चंद्रा ने युवा वर्ग के साथ अपने अनुभव भी शेयर किए थे. ये संवाद कॉलेज के कैंपस से निकलकर अब छोटे-कस्‍बों, शहरों और ग्रामीण अंचल तक पहुंचने जा रहा है.

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तीसरे सीजन में नया क्‍या है?

पिछले दो सीजन में इस शो का फोकस मुख्य रूप से युवाओं और छात्रों को प्रेरित करने पर था. तीसरे सीजन में इसका दायरा और बड़ा किया गया है. अब इसमें युवा, प्रोफेशनल, टीचर्स, किसानों, छोटे शहरों के इनोवेटर्स और रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा. बदलती तकनीक और तेजी से विकसित होती दुनिया में युवाओं को किस तरह खुद को तैयार करना चाहिए, इस पर भी डॉ. सुभाष चंद्रा अपने अनुभव शेयर करेंगे. मकसद है कि देश के हर वर्ग की आवाज को मंच मिले और उनके अनुभवों से दूसरे लोग सीख सकें.

‘सारथी’ पहल पर रहेगा फोकस

तीसरे सीजन की एक बड़ी खासियत ‘सारथी’ पहल होगी. इसके जरिए लोग अपने विचार, स्टार्टअप आइडिया, सामाजिक पहल या जिंदगी से जुड़ी चुनौतियां सीधे मंच तक पहुंचा सकेंगे. इस शो में ऐसे लोगों की कहानियों को भी जगह मिलेगी, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. इससे कार्यक्रम सिर्फ संवाद का मंच नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा का माध्यम बनने की कोशिश करेगा.

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आप भी हो सकते हैं कनेक्ट

‘सच’ के माध्यम से डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा साझा किए गए अनुभवों, विचारों और जीवन-दर्शन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई इस पहल के जरिए इच्छुक व्यक्ति उनके दशकों के अनुभवों और मार्गदर्शन का फायदा ले सकेंगे. https://sach.org.in/sarthi के माध्यम से जुड़कर आप अपनी जिंदगी में एक संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं.

बड़े सपनों का विस्तार बनेगा ये शो- डॉ. सुभाष चंद्रा

शो के बारे में डॉ सुभाष चंद्र ने कहा, “ये शो अब आपके शहरों और आपके बड़े सपनों तक विस्तार ले रहा है. इस सफर में मेरा उद्देश्य आपका ‘सारथी’ बनना है.अगर आपके पास अपने सपनों को उड़ान देने वाला कोई इनोवेटिव आइडिया है या जिदंगी और कारोबार के किसी भी मोड़ पर आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो मैं इस यात्रा में आपके साथ हूं.”

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