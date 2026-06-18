2034 तक भारत को फुटबॉल सुपरपावर बनाने की तैयारी, Zee5 सब्सक्राइबर्स से हुई इनकम का होगा इस्तेमाल

ZEEL की FIFA के साथ 2034 तक की साझेदारी इस रणनीति का अहम हिस्सा है. कंपनी का मानना है कि FIFA ने दुनिया भर में टैलेंट डेवलपमेंट, लीग स्ट्रक्चर और कोचिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जो मॉडल तैयार किया है, उससे भारत में फुटबॉल को नई दिशा मिल सकती है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 18, 2026, 5:34 PM IST
2034 तक भारत को फुटबॉल सुपरपावर बनाने की तैयारी, Zee5 सब्सक्राइबर्स से हुई इनकम का होगा इस्तेमाल
OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर फुटबॉल देखने वाला हर सब्सक्राइबर अप्रत्यक्ष रूप से देश में फुटबॉल के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रिब्यूट करेगा. (Zee Media)

भारत में क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ने एक पहल की है. भारत में ज़ी ग्रुप को FIFA World Cup 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले हैं. ऐसे में ज़ी ग्रुप ने अपने OTT प्लेटफॉर्म Zee5 के फुटबॉल सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम का 15 फीसदी हिस्सा फुटबॉल पर खर्च करने का फैसला लिया है. ये पैसे भारत में फुटबॉल टैलेंट को खोजने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें आगे बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे. कंपनी का लक्ष्य 2034 तक ऐसा मजबूत फुटबॉल इकोसिस्टम तैयार करना है.

ZEEL का कहना है कि भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते. इसी कमी को दूर करने के लिए कंपनी अब अपने दर्शकों को भी इस मिशन का हिस्सा बना रही है. OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर फुटबॉल देखने वाला हर सब्सक्राइबर अप्रत्यक्ष रूप से देश में फुटबॉल के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रिब्यूट करेगा.

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कंपनी ने पिछले तीन दशकों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें मौका देने का काम किया है. क्रिकेट के क्षेत्र में भी अलग-अलग लीग के साथ जुड़कर फुटबॉल टैलेंट को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका रही है. अब वही मॉडल फुटबॉल में लागू करने की प्लानिंग है.

ZEEL की FIFA के साथ 2034 तक की साझेदारी

ZEEL की FIFA के साथ 2034 तक की साझेदारी इस रणनीति का अहम हिस्सा है. कंपनी का मानना है कि FIFA ने दुनिया भर में टैलेंट डेवलपमेंट, लीग स्ट्रक्चर और कोचिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जो मॉडल तैयार किया है, उससे भारत में फुटबॉल को नई दिशा मिल सकती है.

ZEEL का एक्शन प्लान?

ज़ी ग्रुप के प्लान के तहत शहर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल लीग्स आयोजित की जाएंगी. साथ ही जमीनी स्तर से खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा. कंपनी का मकसद सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार करना नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है; जिसमें कोच, ट्रेनर, लीग स्ट्रक्चर और खेल से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी शामिल हों.

फुटबॉल एक्सपर्ट्स भी जोड़े जाएंगे

इसके लिए ZEEL देश और दुनिया के प्रतिष्ठित फुटबॉल एक्सपर्ट्स को भी साथ जोड़ेगी. कंपनी अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय फुटबॉल संगठनों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करेगी. युवाओं को फुटबॉल को एक संभावित करियर ऑप्शन के रूप में अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

क्या कहते हैं ZEEL के CEO?

ZEEL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयनका ने कहा, “भारत में फुटबॉल टैलेंट का विशाल भंडार मौजूद है. इसे सही मौका मिलने की जरूरत है. एक जिम्मेदार संस्थान और भारत में फुटबॉल के घर के रूप में हमारी प्रतिबद्धता है कि हम ऐसा वातावरण तैयार करें, जहां फुटबॉल का समग्र विकास हो सके. इस पहल के जरिए हम अपने दर्शकों को उन लाखों भारतीय युवाओं के सपनों में निवेश करने का अवसर दे रहे हैं, जो वैश्विक मंच पर फुटबॉल खेलना चाहते हैं.”

गोयनका ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य दर्शकों की खेल के प्रति रुचि को वास्तविक प्रभाव में बदलना है. यह पहल सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के खेल भविष्य को मजबूत बनाने में भी योगदान देगी.

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