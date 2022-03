Zomato ने अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सेवा – Zomato Instant – की घोषणा की है, जिसे अगले महीने से गुड़गांव के चार स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा. नई सेवा के बारे में बताते हुए जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने कहा, ‘ग्राहक अपनी जरूरतों के लिए तेजी से जवाब मांग रहे हैं. वे योजना नहीं बनाना चाहते, और वे प्रतीक्षा नहीं करना चाहते.”Also Read - पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर बैन से इनको मिल सकती है राहत, CM खट्टर ने कही ये बात

गोयल ने कहा कि उन्हें लगा कि ज़ोमैटो द्वारा 30 मिनट की औसत डिलीवरी का समय बहुत धीमा है, और यह जल्द ही अप्रचलित हो जाएगा. अगर हम इसको कम नहीं करते हैं, तो इस पर कोई दूसरा काम करेगा.

बता दें, अभी तक इस तरह की सेवा किसी ने नहीं शुरू की है. यही वजह है कि Zomato इसे उपभोक्ताओं के लिए शुरू कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि गुड़गांव पायलट शुरू करने के लिए उपयुक्त शहर की तरह लगता है, जैसे कि ज़ोमैटो की अधिकांश सेवाओं का परीक्षण यहां पर किया गया है.

“तकनीक उद्योग में जीवित रहने का एकमात्र तरीका नवाचार करना और आगे बढ़ना है. और यहां हम हैं… हमारे 10 मिनट के फूड डिलीवरी ऑफर- जोमैटो इंस्टेंट के साथ.

Announcement: 10 minute food delivery is coming soon on Zomato.

Food quality – 10/10

Delivery partner safety – 10/10

Delivery time – 10 minutes

Here’s how Zomato Instant will achieve the impossible while ensuring delivery partner safety – https://t.co/oKs3UylPHh pic.twitter.com/JYCNFgMRQz

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) March 21, 2022