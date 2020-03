नई दिल्‍ली: कोरोना महामारी के मद्देजनर सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने गुरुवार को राहत पैकेज की घोषण के दौरान कहा कि कर्मचारी भाविष्‍य निधि ईपीएफ निकालने के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर ली गई है. इससे कर्मचारी अपने भविष्‍यनिधि के खाते से 75 प्रतिशत जमाराशि या तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति है.

सरकार ने प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्‍ता के लिए बड़ी राहत की यह घोषणा रिलीफ पैकेज के अंतर्गत की है.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार अगले तीन महीने तक उन प्रतिष्ठानों के लिये नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का भविष्य निधि योगदान जमा करेगी, जिनमें 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार रुपए के वेतन वाले हैं.

Govt ready to amend the regulation of EPF due to this pandemic so that workers can draw upto 75% non-refundable advance from credit in PF account or 3 months salary, whichever is lower: FM Sitharaman https://t.co/kHfRjlyZNm

— ANI (@ANI) March 26, 2020