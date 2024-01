FASTag यूजर्स को तोहफा! KYC अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब कब तक कर सकते हैं अप्लाई

Fastag KYC Update: सफर के दौरान अगर आप भी फास्टैग यूज करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, राजमार्गों का प्रबंधन करने वाले निकाय एनएचएआई ने फास्टैग KYC अपडेट करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. NHAI ने यह समय-सीमा एक महीने के लिए आगे बढ़ाई है.

इससे पहले 15 जनवरी को NHAI ने कहा था कि बैंक अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय कर देंगे, भले ही उनमें वैध राशि क्यों न मौजूद हो. लेकिन बुधवार को एनएचएआई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘फास्टैग उपयोगकर्ताओं! एक वाहन – एक फास्टैग पहल को लागू करने और अपने फास्टैग के लिए केवाईसी को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है.’

Attention #FASTag users! The deadline for #OneVehicleOneFASTag initiative and completing KYC updation for your latest FASTag has been extended till 29th February 2024.

Visit https://t.co/nMiS3NekdS or https://t.co/Hz1mUqn8Py to update your FASTag KYC! pic.twitter.com/40DM3mNvUr

— NHAI (@NHAI_Official) January 31, 2024