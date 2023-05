दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर खूनखराबा, एक कैदी ने दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, हालत गंभीर

Delhi, Tihar Jail: देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है. पिछले दिनों एक मई की रात टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का मामला अभी सुर्ख़ियों में ही था कि ताजा मामला दिल्ली की तिहाड़ जेल की सेंट्रल जेल नंबर 1 का सामने आया है, जहां दो गुटों के दो कैदियों के बीच मारपीट हो गई. एक कैदी ने दूसरे कैदी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया. इससे घायल कैदी की हालत गंभीर है. अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली की तिहाड़ जेल की सेंट्रल जेल नंबर 1 में दो गुटों के दो कैदियों के बीच मारपीट हो गई. एक कैदी आलोक ने राहुल पर ताबड़तोड़ चाकू और खपरैल से हमला कर दिया. हाथापाई में लगे दोनों समूहों के सदस्यों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया. आगे की कार्रवाई जारी है.