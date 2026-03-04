Hindi Car And Bike

होली के रंग में सराबोर होकर भी नहीं खराब होगी आपकी कार, बस कर लीजिये ये 5 जरूरी काम

होली खेलने के दौरान अपने शरीर की सेफ्टी जितनी जरूरी है. उतनी ही अपने व्हीकल की देखभाल करना भी जरूरी है, ताकि गाड़ी की चमक बरकरार रहे. यहां हम आपको आसान और असरदार टिप्स दे रहे हैं, जो आपकी कार और बाइक को रंगों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करेंगे.

होली वाले दिन कार को गैरेज, बंद पार्किंग या किसी शेड के नीचे रखें.

होली अपने साथ रंग, ढेर सारी मस्ती और उमंग लेकर आता है. रंगों से भला किसे दिक्कत हो सकती है. बशर्तें रंग मिलावटी न हो. लेकिन, आजकल बाजार में मिलने वाले कई सिंथेटिक रंगों में केमिकल, मेटल के पार्ट और डाई होती है. इनका हमारे शरीर पर रिएक्शन होता है. ये रंग सिर्फ हमारी आंखों, स्कीन के लिए ही खतरनाक नहीं होती, बल्कि ये व्हीकल के लिए भी नुकसानदेह होती हैं.

होली खेलते वक्त लोग ज्यादा सतर्कता नहीं बरतते. वो गाड़ियों पर भी रंग फेंक देते हैं. ये मिलावटी रंग आपकी कार के मेटलिक हिस्सों में जंग लगने के प्रोसेस को तेज कर देता है. कार की पेंट की चमक कम कर देता है. यहां तक कि नेचुरल या हर्बल कलर भी कार के छोटे-छोटे हिस्सों में फंस जाते हैं, जिससे सफाई करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए अगर आपको होली पर अपने व्हीकल की सेफ्टी की चिंता सता रही है, तो आपको होली खेलने से पहले 5 जरूरी काम कर लेने चाहिए. अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए, तो आपकी कार को रंगों से कोई नुकसान नहीं होगा.

1.कार को कवर करें

होली खेलने से पहले अपनी कार पर एक अच्छा वॉटर प्रूफ कवर जरूर चढ़ा दें. ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. कवर कलर, गुलाल, पानी और धूल से पूरी कार को ढक लेता है. बाजार में सस्ते से लेकर प्रीमियम कवर मिलते हैं. साइड मिरर, टायर और नंबर प्लेट तक ढकने वाले चुनें. अगर कवर नहीं है तो पुरानी चादर, तिरपाल या मोटी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करें.

2.सही जगह पर पार्किंग

कार की सेफ्टी, उसकी पार्किंग पर भी निर्भर करती है. होली वाले दिन कार को गैरेज, बंद पार्किंग या किसी शेड के नीचे रखें. सड़क किनारे या खुले मैदान में कार को पार्क करने की गलती कतई न करें. अगर घर में गैरेज नहीं है, तो पड़ोस के किसी दोस्त के गैरेज या पेड़ के नीचे छायादार जगह चुनें. पार्किंग की जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां रंगों की पहुंच कम हो या न के बराबर हो.

3. वैक्स कोटिंग

होली से 2-3 दिन पहले अपनी कार पर अच्छी वैक्स या पॉलिश लगवा लें. वैक्स पेंट पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बनाती है, जिस पर रंग आसानी से नहीं चिपकते. रंग गिरे तो बस पानी से बह जाते हैं. अगर बजट हो तो सिरेमिक कोटिंग या टेफ्लॉन कोटिंग भी करवा सकते हैं.

4.डोर हैंडल पर प्लास्टिक रैप

होली के दौरान कार की सभी खिड़कियां, दरवाजे, सनरूफ और बूट पूरी तरह बंद रखें. रबर सील्स चेक कर लें. अगर टूटी या ढीली हैं, तो तुरंत ठीक करवाएं. अगर कार चलानी पड़े, तो एसी रीसर्कुलेट मोड पर रखें. डोर हैंडल पर प्लास्टिक रैप लपेट सकते हैं, ताकि हाथों से रंग न लगे.

5. होली के बाद कार की डीप क्लीनिंग

होली के बाद अपने व्हीकल की सफाई जरूर करें. कार को मुलायम स्पंज या माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें. जिद्दी दागों के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट या सिरका का घोल इस्तेमाल करें. सफाई के बाद दोबारा वैक्स लगा दें. तुरंत सफाई से पेंट पर कोई दाग नहीं पड़ता है.

इन 5 बातों का रखें ध्यान

कार के मामले में यह याद रखना आसान होता है कि जितनी पुरानी कार, उतनी पुरानी बैटरी. अमूमन एक बैटरी 5 से 7 साल तक साथ निभाती है. सब निर्भर करता है आप उसका कितना ख्याल रखते हैं.

अगर आप कार रोज चलाते हैं, तो बैटरी ज्यादा साथ देगी. इसके उलट अगर कार कभी-कभार निकलती है, तो यह बैटरी के लिए दिक्कतभरा है.

कार की बैटरी अपनी जगह बेल्ट से अच्छी तरह कसी होना चाहिए. वाइब्रेशन से इसमें अंदरूनी डैमेज की आशंका होती है.

टर्मिनल्स को वक्त-वक्त पर ब्रश से साफ करते रहें. ब्रश को बेकिंग सोडा और पानी के घोल में डुबाकर साफ करेंगे तो ज्यादा कारगर होगा.

खड़ी कार में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग सबसे घातक है. यह खड़ी गाड़ी में फैन चलाना भी हो सकता है, इससे बचना चाहिए.

