Hindi Car And Bike

India Eu Deal Import Duty Automobile Sector Ev Assembling Car All You Need To Know

भारत-EU डील के बाद क्या असेंबल हुई कारों के भी घटेंगे दाम? EV लेने पर मिलेगी कितनी छूट? आपके हर सवाल का जवाब

भारत ने 18 साल की लंबी बातचीत के बाद EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं. इस डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 10% कर दिया है.

मर्सिडीज बेंज और BMW की ज्यादातर कारें के पार्ट्स इम्पोर्ट करके लाए जाते हैं और भारत में असेंबल होकर बेचे जाते हैं.

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है. इस समय बिक्री के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. हाई टैक्स की वजह से विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में अपनी महंगी कारें बेचना मुश्किल होता था. लेकिन, यूरोपियन यूनियन (EU) के साथ हुई डील के बाद अब भारत में लग्जरी कारें सस्ती मिलेंगी. इस डील के बाद विदेशी ब्रांड की कुल 17 कारें सस्ती हुई हैं. लेकिन, इसे लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है. यूजर्स के कई सवाल हैं, जिनके जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं.

कारों को लेकर EU के साथ क्या हुई डील?

दरअसल, भारत ने 18 साल की लंबी बातचीत के बाद EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं. इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि एक ही डील से भारत की पहुंच EU में शामिल 27 देशों तक हो जाएगी. इस डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 10% कर दिया है. इस डील का फायदा सिर्फ उन्हीं कारों को मिलेगा, जो पूरी तरह यूरोप से बनकर भारत आती हैं. डील को स्टेप बाय स्टेप 2027 तक लागू किया जाएगा.

यूरोपियन ब्रांड की कौन सी 17 कारें हुईं सस्ती?

भारत-EU डील के बाद ऑडी, मिनी कूपर, फिएट,स्कोडा, मर्सिडीज, फरारी, फॉक्सवैगन, सिट्रोएन, वोल्वो, पोर्शे, जीप, बेंटले, BMW, रेनो, रोल्स रॉयस, लेंबोर्गिनी और लैंड रोवर एंड जैगुआर की कीमत घट गई हैं.

हर साल कितनी लगेगी इम्पोर्ट ड्यूटी?

सालभर में यूरोप से इम्पोर्ट होने वाली मैक्सिमम 2.5 लाख गाड़ियों पर ही ड्यूटी कम लगेगी. ये टैरिफ रेट क्वोटा (TRQ) सिस्टम है, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) और कस्टम्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करती है.

क्या भारत में असेंबल लग्जरी कार खरीदी, तो भी सस्ती पड़ेगी?

नहीं. भारत में असेंबल कार आपको सस्ती नहीं मिलेगी. मर्सिडीज बेंज और BMW की ज्यादातर कारें के पार्ट्स इम्पोर्ट करके लाए जाते हैं और भारत में असेंबल होकर बेचे जाते हैं. ऐसी असेंबल कारों पर 15 से 16.5% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है. यानी ये कारें पहले से ही सस्ती मिलती हैं. इसलिए FTA होने से कोई फर्क नहीं आएगा.

कब से सस्ती मिलेंगी लग्जरी कारें?

सरकार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसमें टाइम लगेगा. इम्पोर्ट ड्यूटी को कुछ महीनों में स्टेप बाय स्टेप घटाया जाना है. ऐसे में आपको पूरी तरह से सस्ती लग्जरी कारें 2026 के आखिर तक या 2027 की शुरुआत तक मिल सकती हैं.

इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से कितनी कम हो जाएगी कारों की कीमत?

इसे मर्सिडीज बेंज G- वैगन कार के उदाहरण से समझते हैं. भारतीय मार्केट में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपये है. इस पर 110% इम्पोर्ट ड्यूटी के तौर पर 2.1 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं. नई 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लागू होने के बाद इसकी कीमत 1.99 करोड़ रुपये हो सकती है.

अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना हो तो?

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को करीब 5 साल तक इम्पोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया है. टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को डोमेस्टिक मार्केट में प्रोटेक्शन देने के लिए ये किया गया है. EV पर 5 साल बाद इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी.