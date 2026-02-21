Hindi Car And Bike

Things To Take Care While Buying Or Selling Bike Car Documents Required

पुरानी बाइक खरीदने से पहले जरूर चेक कर लें ये 6 डॉक्यूमेंट, वरना काटने पड़ जाएंगे कोर्ट के चक्कर

कार, बाइक या कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है.जैसे-RC, इंश्योरेंस के पेपर्स और पॉल्यूशन या PUC सर्टिफिकेट.अगर आप सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, तो इन पेपर्स को बारीकी से चेक करना बहुत जरूरी है.

पुरानी बाइक बेचते समय सबसे पहला कदम RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना है.

हमारे देश में जितनी बिक्री नई कार और बाइक्स की होती है, उससे कहीं ज्यादा पुरानी गाड़ियों खरीदा-बेचा जाता है. सेकेंड हैंड बाइक या कार सस्ती पड़ती हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सेकेंड हैंड व्हीकल बेचने या खरीदने को लेकर कुछ नियम बने हैं.अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करते, तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है. बाइक बेचने से पहले RC ट्रांसफर, इंश्योरेंस अपडेट और NOC जैसे कदम उठाना बेहद जरूरी है.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

RC में बदलाव के दौरान कुछ समय RTO ऑफिस में भी लगता है. हालांकि, अपने नाम पर पॉलिसी ट्रांसफर करवाने के लिए दिए गए दस्तावेज काफी हैं. यहां RTO नए RC की कॉपी को लेकर किसी भी तरह की होने वाली गफलत से बचाएगा.

RC ट्रांसफर का प्रोसेस?

अगर आप RC ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खरीदार और बेचने वाले के बीच एक समझौता होना चाहिए.

फिर आपको अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग के RC ट्रांसफर फॉर्म को भरना होगा. इस फॉर्म में बाइक बेचने वाले और खरीदने वाले के नाम, पता, व्हीकल की डिटेल और इसे खरीदने की डेट दर्ज करनी होगी.

आपको RC ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.

ओरिजनल RC, खरीदने वाले और बेचने वाले का आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ की कॉपी देनी होगी.

आपको व्हीकल का एक इन्स्पेक्शन भी करवाना होगा.

इसमें व्हीकल की टेक्निकल टेस्टिंग होगी.

फिर आपको RC ट्रांसफर के लिए पेमेंट करना होगा.

इसके कुछ दिनों बाद RC व्हीकल के नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा.

इंश्योरेंस के पेपर्स

पुरानी बाइक खरीदने के तत्काल बाद यह सुनिश्चित करें कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाए. पॉलिसी ट्रांसफर के लिए गाड़ी खरीदने का सर्टिफिकेट दिखाना होता है. इसके लिए ट्रांसफर RC, फार्म 29 और 30 भरें. इसमे गाड़ी बेचने वाले का भी साइन होना चाहिए.यहां ट्रांसफर फीस और पुरानी मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी की कॉपी अटैच करना होगा. इसके बाद कंपनी ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू करेगी.अगर आपकी मोटर बीमा पॉलिसी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन RC की कॉपी ट्रांसफर नहीं होती; तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इंश्योरेंस क्लेम के लिए RC ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना जरूरी है.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC)

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, 1989 के तहत लाया गया था. PUC सर्टिफिकेट वास्तव में व्हीकल से पैदा होने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड को पूरा करने के बारे में बताता है. आपको सेकेंड हैंड बाइक या व्हीकल लेते समय इस सर्टिफिकेट को जरूर लेना चाहिए. इसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपके व्हीकल का पॉल्यूशन कितने लेवल पर है. ये सर्टिफिकेट रीजनल RTO या पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर की ओर से जारी किया जाता है. PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आमतौर पर 6 महीने की होती है. हालांकि, नई गाड़ियों के लिए यह एक साल के लिए वैध होता है. एक साल के बाद आपको हर 6 महीने में PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू करना होगा.

रोड टैक्स सर्टिफिकेट

सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदते समय आपको रोड टैक्स सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. रोड टैक्स आमतौर पर एक बार या सालाना रोड टैक्स ऑफिस में जमा किया जाता है. इस सर्टिफिकेट में रोड टैक्स पेमेंट से जुड़ी जानकारी होती है. रोड टैक्स सर्टिफिकेट में यह भी लिखा होता है कि व्हीकल पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं है.

ट्रांसफर डीड्स

सेकेंड हैंड बाइक या कार खरीदने से पहले ट्रांसफर डीड्स जरूर हासिल करें. ये बाइक के पुराने मालिक से नए मालिक को व्हीकल ट्रांसफर का सबूत होता है. इसे व्हीकल का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और दोनों पार्टी के नाम, पता और आईडी कार्ड की कॉपी शामिल होनी चाहिए. इस पर दोनों पार्टी के साइन होंगे और रेवेन्यू टिकट भी लगेगा.

सेल रिसिप्ट

अगर आप किसी डीलर से सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं, तो सेल रसीद जरूर हासिल करें. प्राइवेट या डीलरशिप में सेल रिसिप्ट बड़े सबूत के तौर पर काम करती है.इसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के साइन होने चाहिए.इस रिसिप्ट में सेल टैक्स और दूसरे चार्जेस की लिस्ट भी दिखती है.

NOC लेना न भूलें

अगर बाइक एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जा रही है, तो RTO से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. बिना NOC के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा. अगर आपने नियमों की अनदेखी की, तो कानूनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं. इसके साथ ही बाइक की बिक्री के बाद हमेशा एक डिलीवरी नोट या सेल एग्रीमेंट बनवाएं, जिसमें खरीदार और बेचने वाले दोनों के साइन हों. यह दस्तावेज किसी विवाद की स्थिति में आपके लिए कानूनी सबूत का काम करेगा.

