इलेक्ट्रिक बाइक अच्छा ऑप्शन
पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इन गाड़ियों को चलाने का खर्च भी कम होता है और इनका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत में कुल 1,11,709 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई. यह संख्या पिछले साल फरवरी 2025 में हुई 76,722 यूनिट्स की बिक्री से करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है. इससे साफ पता चलता है कि देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है.