By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
एक्सप्रेसवे पर स्पीड कैमरे से बचना है, तो मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें ये ऐप,चालान काट ही नहीं पाएगी ट्रैफिक पुलिस
एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीड से गाड़ी चलाने के बाद कटने वाले चालान से बचने के लिए एक मोबाइल ऐप है. इसका नाम Radarbot है. ये ऐप मैप और स्पीड कैमरा दोनों को डिटेक्ट कर सकता है
बाइक या कार ड्राइव करते समय ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी की, तो चालान कटना तय है. देश में हर साल ओवरस्पीड के चक्कर में हजारों लोगों की जान चली जाती है. रोड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर स्पीड डिटेक्टर कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कई बार ये कैमरे ट्रैक नहीं हो पाते. ऐसे में कई लोग ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने के लिए अपना चालान कटवा लेते हैं. लेकिन, एक ऐप का इस्तेमाल करते आप ऐसे चालान से बच सकते हैं.
100 मीटर पहले ही भेज देगा अलर्ट
एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीड से गाड़ी चलाने के बाद कटने वाले चालान से बचने के लिए एक मोबाइल ऐप है. इसका नाम Radarbot है. ये ऐप मैप और स्पीड कैमरा दोनों को डिटेक्ट कर सकता है. Radarbot 100 मीटर पहले ही ड्राइवर के मोबाइल पर अलर्ट भेज देगा कि आगे स्पीड कैमरा आने वाला है, ताकि ड्राइवर अपनी कार या बाइक की स्पीड स्लो कर लें.
ट्रैफिक अपडेट भी देता है ये ऐप
इस को ऐप बनाने वाली कंपनी के मुताबिक,ये कैमरे के अलावा ऐप बंद सड़क, खुली सड़क और ट्रैफिक वाली सड़क की जानकारी भी दे सकता है.
एंड्रॉयड और IOS दोनों पर है अवेलेबल
ये ऐप एंड्रॉयड और IOS दोनों डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है. गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.4 रेटिंग मिली हुई है. इसके अलावा इसे अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं.
ऑनलाइन चालान कटा है या नहीं? कैसे करें पता?
आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं, यह जानने के लिए आप ऑनलाइन चालान स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको Parivahan की वेबसाइट पर जाना होगा. अपनी गाड़ी का नंबर या चालान नंबर डालकर चेक करना होगा.
फॉलो करें ये स्टेप्स
- सबसे पहले Parivahan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- Check Challan Status या E-Challan Status का ऑप्शन चुनें.
- अब अपनी गाड़ी का नंबर, चालान नंबर (अगर आपके पास है) या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें.
- अब कैप्चा कोड भरें और Get Details या Submit पर क्लिक करें.
- अगर चालान कटा है, तो इसकी डिटेल आ जाएगी.
एक्सपायर होने के कितने दिनों बाद नहीं कटता चालान?
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी वह 30 दिन तक वैलिड रहता है. इस बीच आपका चालान नहीं कटता है. इस दौरान आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए. एक महीने के अंदर रिन्यू कराने पर होल्डर को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है. 30 दिनों के बाद रिन्यू कराने पर जुर्माना लगता.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Car and Bike की और अन्य ताजा-तरीन खबरें