Hindi Career Hindi

10th Pass Students Scholarships Scheme List From Centre State Government And Private Institution

पैसे की कमी से बंद नहीं होगी पढ़ाई, जानें 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप चलाती है सरकार?

After 10th best scholarships programme: केन्द्र और अलग-अलग राज्य सरकार 10वीं के बाद बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं. इन स्कॉलरशिप स्कीम की एलिजिबिलिटी भी बेहद कम होती है. आइये जानते हैं इन स्कॉलरशिप स्कीम्स की लिस्ट...

दसवीं क्लास पास छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की लिस्ट

After 10th Scholarship scheme: 10वीं क्लास के बाद कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर विवश हो जाते हैं. इसमें एक मुख्य कारण पैसे का अभाव होना भी शामिल रहता है. ऐसे स्टूडेंट्स जो पैसे की वजह से अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ना चाहते हैं, वे देश में चल रहे तरह-तरह स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं. ये स्कॉलरशिप पूरे देश में, अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाए जा रहे हैं. आइये जानते हैं इन स्कॉलरशिप्स के बारे में….

स्वामी दयानंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप

दिल्ली-एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक बेहतरीन अवसर है. यह प्रोग्राम विशेष रूप से उन छात्रों की मदद करता है, जो दिल्ली या उसके आसपास रहकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करना चाहते हैं.

10वीं का रिजल्ट जारी होने के कितने दिन बाद बोर्ड स्कूल में भेजेगा मार्कशीट? 11th में एडमिशन लेते समय हर छात्र के पास में होने चाहिए 0

NSDL शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप

एनएसडीएल (NSDL) का शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या हाल ही में पास हुए हैं. इस स्कॉलरशिप में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 3,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. वहीं, इसके लिए आवेदन करने वाले छात्र की फैमिली इनकम 3 लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए.

SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है. ये स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक के छात्रों को कवर करती है, जिसमें कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले 10वीं पास छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इसमें स्टूडेंट्स को15,000 रुपये से लेकर 20,00,000 रुपये तक की स्कालरशिप मिल सकती है.

माइनॉरिटी और गर्ल्स के लिए योजनाएं

बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप खासकर, अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन) की छात्राओं के लिए है, जो उनके हायर एजुकेशन को बढ़ावा देती है. इसके अलावा, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) भी गर्ल्स पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है.

Add India.com as a Preferred Source

नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप

नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप (NMMS) केंद्र सरकार की एक फेमस स्कीम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है. इस छात्रवृत्ति के लिए चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है. यह स्कॉलरशिप सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम किया जा सके.

गोवा और अरुणाचल प्रदेश के लिए एसटी स्कॉलरशिप

येअनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है. इसमें 11वीं और उससे ऊपर के छात्र अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 9वीं और 10वीं के एसटी छात्रों के लिए अंब्रेला स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसमें एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाना 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है.

डॉ. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप

सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाती है. यह विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाती है जो हायर एजुकेशन में एनरोल हैं. इसमें सभी केटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं.

मैथ के धुरंधर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप

AICTE गणित में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन नाम से स्कॉलरशिप योजना चलाती है, जो मैथ्स के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने में एक अहम मंच भी प्रदान करता है. जाते-जाते बता दें कि कुछ स्कॉलरशिप स्कीम में साल के किसी भी समय में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा. अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलटी क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें