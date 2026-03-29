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10th Result Declared When Board Send Marksheets To Schools Every Student Should Have These Documents When Applying For Admission To 11th Grade

10वीं का रिजल्ट जारी होने के कितने दिन बाद बोर्ड स्कूल में भेजेगा मार्कशीट? 11th में एडमिशन लेते समय हर छात्र के पास में होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

बिहार बोर्ड (BSEB) ने दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट आने के बाद से छात्र न केवल ओरिजिनल मार्कशीट के स्कूल में भेजे जाने के दिन काउंट कर रहे हैं, बल्कि वे ये भी सोच रहे हैं कि कौन 11th में एडमिशन लेते समय उनके पास-पास किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. आइये जानते हैं...

11वीं में एडमिशन के वक्त पास रखें ये डॉक्यूमेंट्स

Bihar board 10th result: देश के अलग-अलग संस्थानों ने 9th और 11th में एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है. इन संस्थानों में देश के बड़े-बड़े कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया सहित कई बड़े नाम शामिल है. ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों को इन कॉलेजों के एडमिशन फॉर्म भरते समय या एडमिशन के समय किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. आइये जानते हैं…

कितने दिन में बिहार बोर्ड स्कूल भेज देगा आपकी मार्कशीट?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आमतौर पर ऑनलाइन रिजल्ट घोषित होने के 10 से 15 दिनों के भीतर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और क्रॉस लिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय को भेज देता है. वहां से आपके स्कूल के प्रिंसिपल इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, और फिर स्कूल में लाकर इसे स्टूडेंट्स के बीच रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुल मिलाकर, रिजल्ट के 2 से 3 हफ्ते बाद आप स्टूडेंट्स स्कूल से मार्कशीट कलेक्ट सकते हैं. वहीं, अब ओरिजनल सर्टिफिकेट के आने में भी तीन साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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11वीं में एडमिशन के समय होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

जब आप OFSS पोर्टल के जरिए कॉलेज चुनेंगे और नामांकन के लिए जाएंगे, तो ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए,

पासिंग मार्कशीट : यह आपके मार्क्स का प्रूफ है,

: यह आपके मार्क्स का प्रूफ है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC): यह आपके पुराने स्कूल से मिलता है, जिसके बिना किसी नए कॉलेज में दाखिला मुमकिन नहीं है.

यह आपके पुराने स्कूल से मिलता है, जिसके बिना किसी नए कॉलेज में दाखिला मुमकिन नहीं है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट : यह आपके आचरण को बताता है कि आपका व्यवहार पिछले स्कूल में कैसा था,

: यह आपके आचरण को बताता है कि आपका व्यवहार पिछले स्कूल में कैसा था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट: जब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं आता, यह अस्थाई तौर पर काम करता है.

बता दें कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो कॉलेज या स्कूल मैनेजमेंट आपको उस समय डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं. कॉलेज प्रशासन आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने का पर्याप्त टेंटेटिव टाइम देगा, जिसमें आप स्कूल से जरूरी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके नए संस्थान में जमा करा सकते हैं. इसलिए अगर आपका नाम आपके पसंदीदा कॉलेज में आ गया है, तो आपको वहां प्रजेंट होकर, पैसे और अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपनी सीट पक्की करा लें.

साथ ही, कुछ कॉलेज आपको एक अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) भरने को कहेंगे, जिसमें आपको 15 दिनों के भीतर कागज जमा करने का वादा करना होगा. इसके अलावा, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और लड़कियों को एप्लीकेशन फी और एडमिशन फीस में विशेष छूट मिलती है.

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माइग्रेशन और कास्ट सर्टिफिकेट का रोल

अगर आप बिहार बोर्ड (BSEB) छोड़कर किसी दूसरे बोर्ड, जैसे CBSE या ICSE में जाना चाहते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, यदि आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अंचल अधिकारी (CO) द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) और आय प्रमाणपत्र साथ जरूर रखें.