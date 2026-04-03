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IIT-JEE के अलावा 12वीं पास मैथ्स स्टूडेंट्स के पास और क्या करियर ऑप्शन? कम मार्क्स आने पर भी इन कोर्सेस में हैं बड़े मौके
Career options For Math Students after 12th: भले ही 12वीं के बाद मैथ्स पढ़े अधिकांश छात्रों का मन इंजीनियर बनने का हो, लेकिन इसके अवाले भी उनके पास, लॉ, NDA सहित कई फील्ड में बेहतर करियर बनाने के ऑप्शन है. आइये जानते हैं इस बारे में...
12वीं को इंटरमीडिएट भी कहते हैं. एजुकेशन के इस पड़ाव छात्र एक सफल करियर की ओर भी मुड़ सकते हैं या आगे के लिए अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे 10वीं के आगे की पढ़ाई बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट बनाकर करना पड़ता है. वहीं, CA में करियर बनाने के लिए कॉमर्स मेन सब्जेक्ट से 12वीं पास करना बेहद जरूरी है. ऐसे में मैथ्य मेन सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले छात्र भी सभी क्षेत्र में करियर नहीं बना सकते हैं. वहीं, भारी मात्रा में स्टूडेंट्स इंजीनियर करने के लिए ही मैथ्स लेते हैं. एक जमाने में मैथ से पढ़ाई करना, तेज बुद्धि की निशानी के तौर पर देखा जाता था. खैर आज के समय में ये सोशल स्टीरियोटाइप लगभग खत्म हो चुका है. ऐसे में बड़ा सवाल छात्रों के पास होता है कि अगर इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या, आइये जानते हैं….
देश सेवा के साथ-साथ करियर
यदि आपमें अनुशासन और देश सेवा का जज्बा है, तो आपके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) सबसे बेहतरीन विकल्प है. वहीं, 12वीं के स्तर पर आर्मी, पैरामिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स में भी वेकेंसी में निकलती है, जिसमें चयन होने पर आपके पास एक बेहतर फ्यूचर होता है.
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जजशिप से लेकर वकालत की राह
क्लैट (Common Law Admission Test- CLAT) के जरिए आप देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स (BA LLB/BBA LLB) में एडमिशन ले सकते हैं. कई सारे छात्र लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती है. ऐसे में अगर आप ज्यूडिशियरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट है…
क्रिएटिविटी मार्केट में मौका
अगर आप क्रिएटिव हैं, तो फैशन या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी करियर बना सकते हैं. NIFT और NID जैसे संस्थानों की डिग्री आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका देती है, जहां मार्क्स से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है.
हॉस्पीटैलिटी सेक्टर में अवसर
NCHMCT JEE के जरिए आप देश के टॉप होटल मैनेजमेंट संस्थानों (IHM) में जा सकते हैं. पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारत और विदेशों में लाखों नौकरियां हैं, जहां प्रैक्टिकल स्किल्स सबसे ज्यादा मायने रखती हैं.
मीडिया में करियर
अगर आपको लिखने, बोलने या कैमरा हैंडल करने का शौक है, तो जर्नलिज्म और मास कॉम एक बेहतरीन विकल्प है. डिजिटल मीडिया के आने के बाद कंटेंट क्रिएटर, पीआर और एडवरटाइजिंग में करियर की असीम संभावनाएं खुली हैं.
डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस
आजकल कई स्किल्स बेस्ड डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं जो 6 महीने से 1 साल के होते हैं. डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या डेटा एनालिटिक्स सीखकर आप 12वीं के बाद ही फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप्स में अच्छी नौकरी पा सकते हैं.
हायर स्टडीज का है मन
अगर आपके 12वीं में मार्क्स कम भी हैं, तो घबराएं नहीं. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के जरिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और जेएनयू (JNU) जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं. यहां बोर्ड के मार्क्स से ज्यादा आपके एंट्रेंस स्कोर की वैल्यू होती है.
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