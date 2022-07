Agnipath Recruitment Scheme 2022: अग्निपथ योजना के तहत नेवी में भर्ती होने अग्निवीरों में 20 प्रतिशत महिलाएं शामिल होंगी. नौसेना एक अधिकारी ने बताया कि अग्निवीर के पहले बैच में 20 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जाएगा. इन महिलाओं को नौसेना के विभिन्न हिस्सों और शाखाओं में भेजा जाएगा. इससे पहले अभी हाल में नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि भारतीय नौसेना इस साल अग्निपथ योजना के माध्यम से पहली बार महिला नाविकों की भर्ती करेगी. पहले बैच में तीन हजार अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा. नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को इसी साल 21 नवंबर से ओडिशा स्थित आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षित किया जाएगा.Also Read - Air Force को Agnipath scheme के तहत सिर्फ 6 दिन में मिले दो लाख से ज्यादा आवेदन

नेवी के अधिकारी ने बताया था कि वर्तमान समय में 30 महिला अधिकारी अंग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर ड्यूटी दे रही हैं. नौसेना के सभी विभागों में महिलाओं की भर्ती की जाएगी. समुद्र में भी महिला अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी.

20% of candidates will be women to form the first batch of Agniveers for the #AgnipathRecruitmentScheme. They would be sent to different parts and branches of the Navy: Navy Officials

— ANI (@ANI) July 5, 2022