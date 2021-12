TS inter first year results 2021: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE), हैदराबाद ने टीएस इंटर प्रथम वर्ष का परिणाम (TS inter first year result) जारी कर दिया है.परिणाम में लड़कियों का प्रदर्शन, लडकों से बेहतर रहा. जहां कुल पास प्रतिशत 49% है, वहीं लड़कियों का प्रदर्शन 56% और लड़कों का 42% रहा. तेलंगाना स्‍टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, TSBIE ने परिणाम ( TS inter first year result) की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर की है.Also Read - एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार हैं इंग्लिश पेसर ओली रॉबिन्सन

TS Inter First Year Result 2021: ऐसे चेक करें

1. TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक TS Inter First Year Result 2021 पर क्‍ल‍िक करें.

3. लॉगइन डिटेल भरें और सबमिट करें.

4. आपका रिजल्‍ट स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

5. रिजल्‍ट चेक करें और उसका प्रिंटआउट लें.

25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक राज्य के 1768 केंद्रों पर टीएस इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा (TS inter first year exam) आयोजित की गई. इसमें कुल 459242 छात्रों ने हिस्‍सा लिया. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में कुल छात्रों में से 50% छात्र पास हुए हैं. वहीं एमपीसी और बीपीसी में, क्रमशः 61% और 55% छात्र पास हुए हैं.