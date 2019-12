श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और वहां के लोग अब राज्य में सरकारी नौकरी के लिए भारी संख्या में आवेदन कर रहे हैं. हाल ही में जम्मू कश्मीर में रेलवे पुलिस अधिकारी के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसमें वहां के युवाओं ने जमकर आवेदन किया है. रेलवे पुलिस में काम करने के लिए युवा जमकर तैयारी और कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

J&K: Recruitment drive for post of SPO (Special Police Officer) in Railway Police was organised in Srinagar y'day. SSP Shafqat Ahmad says, "The recruitment drive started yesterday. We have received more than 20,000 forms. We conduct physical tests of 700 candidates daily." (6.12) pic.twitter.com/plYEJSxizf

