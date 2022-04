20 अप्रैल का इतिहास : दुनिया में अपनी क्रूरता और तानाशाह के लिए मशहूर एडोल्‍फ हिटलर का जन्‍म आज 20 अप्रैल को साल 1889 में हुआ था. हिटलर ने जर्मनी पर राज किया, लेकिन उसका जन्‍म ऑस्‍ट्र‍िया में हुआ था. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खुंखार तानाशाह को कला में बेहद रुचि थी और वह इसी में पढाई भी करना चाहता था. उसे ड्रॉइंग बनाने का शौक था. ऐसा कहा जाता है कि हिटलर जितना जालिम दिल था, वह अय्याशी भी उतनी ही करता था. लेकिन हिटलर को सिगरेट और शराब पसंद नहीं थे.Also Read - 19 अप्रैल का इतिहास : अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने दिखाया दम, भेजा अपना पहला उपग्रह

आज के इतिहास में दर्ज महत्‍वपूर्ण घटनाओं में आज से 23 बरस पहले 20 अप्रैल के दिन अमेरिका के इतिहास में स्कूल में गोलीबारी की भीषणतम घटना भी दर्ज है, जब एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र अपने साथ राइफलें, पिस्तौलें और विस्फोटक लेकर स्कूल में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपने 12 सहपाठियों की जान ले ली. इस दौरान 21 लोग घायल भी हुए.

20 अप्रैल 1999 को हुई इस दुखद घटना में इन दोनों ने तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां चलाईं और बाद में खुद को भी गोली मार ली. अधिकारियों को बाद में कैफेटेरिया से दो बम मिले. अगर उन दोनों हत्यारों ने इन बमों का इस्तेमाल किया होता तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा होती. इस तरह की घटनाओं के लिए बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवत्ति और घातक हथियारों की सुलभ उपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया गया.

देश दुनिया के इतिहास में 20 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है

1592: अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन इलियट का जन्म.

1611: विख्यात उपन्यासकार विलियम शैक्सपियर के नाटक ‘मैकबेथ’’ का पहला ज्ञात मंचन हुआ.

1712 : जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा. इस मुगल सम्राट ने 1713 तक शासन किया। वह बहादुरशाह का बड़ा पुत्र था।

1889 : जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का जन्म.

1946 : संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन्स भंग की गई.

1953 : कोरिया और संयुक्त राष्टृ सेना के बीच बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ. रिहा किए गए 100 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों में ब्रिटेन के 12, अमेरिका के 30, दक्षिण कोरिया के 50 और कुछ अन्य देशों के सैनिक थे.

1960 : एयर इंडिया ने लंदन की अपनी पहली बोइंग 707 उड़ान के साथ जेट युग में प्रवेश किया.

1972: अपोलो 16 अंतरिक्ष यान छह घंटे तक इंजन की समस्या से प्रभावित रहने के बाद आखिरकार चंद्रमा पर उतरा.

1974 : सत्तर के दशक में आंतरिक हिंसा से बुरी तरह प्रभावित उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 पहुंची.

1997: इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने.

1999 : अमेरिका के डेनवर शहर के एक स्कूल में दो छात्रों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 25 लोगों की जान ले ली. घटना में 15 अन्य लोग घायल हुए.

2010 : मैक्सिको की खाड़ी में स्थित गहरे पानी के तेल भंडार में विस्फोट से इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ.

2011 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपग्रह प्रक्षेपण यान ‘पीएसएलवी’ ने तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया.

2020 : दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,65,216 हो गई.