Aaj ka itihas 22 may: इतिहास के पन्‍ने पलटते हुए आपको कई बार कुछ कर दिखाने का मन होगा. आज 22 मई के इतिहास में भी कुछ ऐसा दर्ज है, जिसे पढ़ कर आपको प्रेरणा मिलेगी. आज ही के दिन 22 मई को देश की पहली महिला पर्वतारोही बछेन्द्री पाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था. देश की वह पहली महिला पर्वतारोही हैं, जिन्‍होंने ऐसा कर दिखाया. इसके लिए उन्‍हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. Also Read - Aaj Ka itihas 21 May: आज ही के दिन हुई थी राजीव गांधी की हत्या

हालांकि इतिहास कुछ ऐसी घटनाओं का गवाह भी होता है, जो आपका मन दुखी करेंगे, लेकिन उनसे सबक भी सीखने को मिलती है. 22 मई के इतिहास में ऐसा बहुत कुछ है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए. यहां देख‍िये: Also Read - Aaj Ka Itihas 17 may: चोरी हो गया था चार्ली चैपलिन का ताबूत, आज ही के दिन मिला दोबारा

देश दुनिया के इतिहास में 22 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1545 : एक विस्फोट में शेर शाह सूरी की मौत. 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया था.

1772 : राजा राम मोहन राय का जन्म. उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है.

1915 : प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने आस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.

1936 : लार्ड ब्रेबॉर्न ने बम्बई :अब मुंबई: में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी. यह देश का पहला स्टेडियम था.

1960 : चिली के दक्षिणी तट पर आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक में 5,700 लोगों की मौत हो गई और इससे समुद्र में उठी उग्र लहरों ने सुदूर प्रशांत इलाकों जैसे जापान और हवाई तक में तबाही मचाई.

1963 : भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी.

1972 : पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र.

1972 : अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन मास्को पहुंचे. यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी.

1984 : बछेन्द्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी.

1988 : भारत ने स्वदेश में ही विकसित अन्तरमहाद्वीपीय बालिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया.

1990 : उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का उदय.

2003 : अल्जीरिया में आये विनाशकारी भूकम्प में दो हज़ार से अधिक लोग मारे गये.

2008 : संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया.

2020 : देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 3,583 पर पहुंची. संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई. Also Read - History Of The Day 13 May: भगत सिंह के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले सुखदेव का आज ही के दिन हुआ था जन्‍म

इनपुट भाषा से