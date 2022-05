Aaj Ka Itihas 25 May : हर दिन का इतिहास, अपने साथ नई कहानी लेकर आता है. आज 25 मई का दिन सलीम और अनारकली की प्रेम की दास्‍तां की याद दिलाता है. आज 25 मई 1611 को ही सलीम और अनारकली ने शादी कर ली थी. देश और दुन‍िया में आज के दिन और कौन सी महत्‍वपूर्ण घटनाएं हुईं, यहां जान‍िये. Also Read - Aaj Ka Itihas 24 may: आज ही के दिन स्‍थापित हुआ था अलीगढ़ मुस्‍ल‍िम व‍िश्‍वव‍िद्यालय, सैयद अहमद खान ने की थी स्‍थापना

देश-दुनिया के इतिहास में 25 मई की तारीख पर दर्ज कुछ और घटनाएं यहां देखें.

1611: मुगल शासक जहांगीर ने मेहरून्निसा से निकाह किया जो इतिहास में नूरजहां के तौर पर जानी जाती हैं.

1877 : यात्रियों से भरा स्टीमर ‘सर जॉन लारेंस उड़ीसा तट के पास डूब गया. स्टीमर में कुल 732 लोग सवार थे.

1961: अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी ने देश के अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की. उन्होंने वर्ष 1970 तक अमेरिका को चांद पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा था.

1963 : अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ़्रीकी संघ का गठन किया.

1985 : बांग्‍लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10 हजार लोगों की मौत.

1991 : इस्राइल ने 14 हजार यहूदियों को इथियोपिया से निकाला.

1998 : यूरोपीय संघ के सदस्य देश परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सहमत हुए.

2003 : चिली ने विश्व कप टेनिस का ख़िताब पहली बार जीता.

2008 : अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबॉट आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा.

2011 : द ओपरा विनफ्रे शो की अंतिम कड़ी का प्रसारण. सबसे लंबे समय तक प्रसारित हुए इस टेलीविजन कार्यक्रम ने ओपरा को अमेरिका की सबसे रईस और प्रभावी शख्सियत बना दिया.

2013 : जापान के 80 वर्षीय युइशिरो मिडरा ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकार्ड अपने नाम किया.

इनपुट भाषा से