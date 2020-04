नई दिल्‍ली: यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अकादमिक सत्र 2020-21 की शुरुआत को लेकर आज बुधवार को बयान दिया है. यूजीसी ने कहा कि पुराने छात्रों के लिए अकादमिक सत्र 2020-21 की शुरुआत 01.8.2020 से और नए छात्रों के लिए 01.09.2020 से हो सकती है. Also Read - Coronavirus: एमपी में संक्रमितों का आंकड़ा 2560, अब तक 130 लोगों की जान गई

यूजीसी ने कहा, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा. जिन राज्यों में COVID-19 की स्थिति सामान्य हो गई है, वहां जुलाई के महीने में परीक्षाएं होंगी.

यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय समय की छोटी अवधि में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत मोड और परीक्षाओं के तरीकों को अपना सकते हैं. विश्वविद्यालय 3 घंटे से 2 घंटे का समय कम करके परीक्षाओं के कुशल और नए तरीके अपना सकते हैं.

Universities may adopt alternative and simplified modes and methods of examinations to complete the process in shorter period of time. Universities may adopt efficient and innovative modes of examinations by reducing the time from 3 hours to 2 hours: UGC

