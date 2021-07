नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने नए दिशा निर्देशों में कहा कि देशभर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नया आकदमिक सत्र एक अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए.Also Read - COVID-19 Updates: देश में आज कोरोना के 38,079 नए केस आए, 24 घंटे में 560 मौतें

UGC की गाइडलाइंस में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्य बोर्डों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही शुरू हो.

यूजीसी ने नए दिशा निर्देशों में कहा, "ऐसी उम्मीद की जाती है कि सभी स्कूल बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर देंगे. अगर परीक्षा परिणामों की घोषणा में कोई देरी होती है, तो नया अकादमिक सत्र 18 अक्टूबर तक शुरू हो सकता है."

University Grants Commission has issued guidelines on examinations& academic calendar in view of COVID to all universities&colleges

Guidelines state that admissions to first-year courses for 2021-22 to be completed by no later than Sept 30& academic session to commence by Oct 1 pic.twitter.com/aAQrS9xWfq

— ANI (@ANI) July 17, 2021