विदेशी विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन मोड में डिग्री ले रहे हैं तो खबर आपके लिए है, UGC करेगा कार्रवाई

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम देने वाली सभी एडटेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. यूजीसी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी कार्यक्रम पेश नहीं कर सकता है.

Action to be taken against EdTech companies offering degrees with foreign varsities: UGC officials

Read @ANI Story | https://t.co/3RsgXM84Ut#UGC #Edtech pic.twitter.com/gxYTTC10Nq

— ANI Digital (@ani_digital) December 16, 2023