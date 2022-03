नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बताया कि सरकार ने गरीबों और मध्‍यमवर्ग के छात्रों के लिये एक बडा निर्णय लिया है. इसके तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (private medical colleges) की आधी सीटों पर, सरकारी मेडिकल कॉलेजों (government medical colleges) के आधार पर फीस ली जाएगी. यानी अब निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन लेने वाले छात्रों को उतनी ही फीस भरनी होगी, जितनी कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस दी जाती है. पीएम मोदी (PM Modi) ने जन औषधि‍ दिवस (Jan Aushadhi Diwas) के मौके पर इसकी घोषणा की. सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्‍यमवर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा. Also Read - PM Narendra Modi Video Confrencing: Jan Aushadhi Divas पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से की बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कैंसर, तपेदिक, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक 800 से अधिक दवाओं की कीमत को भी नियंत्रित किया है. सरकार ने यह भी सुनिश्‍च‍ित किया है कि स्टंटिंग और घुटने के प्रत्यारोपण की लागत नियंत्रण में रहे. पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी दोहराया कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. Also Read - मिर्जापुर रैली में बोले मोदी- नमक, आपने हमारा नहीं खाया है, बल्कि हमने 'आपका' नमक खाया है, जिसका कर्जा चुकाता रहूंगा

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित ‘जन औषधि केंद्रों’ से भी फायदा हुआ है और उन्होंने दुकानों के माध्यम से लगभग 13,000 करोड़ रुपये की बचत की है. Also Read - UP Assembly Election 2022: मोदी-मोदी के नारों से गूंजा काशी, पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

Keeping in mind the challenges of the future, our government is continuously strengthening the health infrastructure.

Our aim is to establish at least one medical college in every district of the country: PM @narendramodi#JanaushadhiDiwas2022 pic.twitter.com/6WyIHii5f1

— PIB India (@PIB_India) March 7, 2022